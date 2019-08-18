بريكست.. تكهنات بأزمات اقتصادية ونواب يدعون لجلسات طارئة

طالب نواب بريطانيون، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون، بدعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد "حالًا" لمناقشة مسألة الخروج من الاتحاد الأوربي، "بريكست".

وحذرت صحف بريطانية، أمس السبت، عبر وثائق مسربة، من تداعيات خروج لندن بلا اتفاق، وسط تكهنات بأن المملكة ستواجه نقصًا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت دون اتفاق.

أزمات اقتصادية

أكثر من مئة نائب، طالبوا في رسالة نشرت اليوم، بإنهاء العطلة الصيفية للبرلمان، التي تنتهي في 3 سبتمبر/أيلول القادم.

البرلمانيون دعوا إلى عقد جلسات طارئة بشكل دائم، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو تاريخ الخروج المقرر من الاتحاد الأوربي.

النواب حذروا في رسالتهم، من أزمة اقتصادية، وأضافوا أن هناك حالة طوارئ وطنية، حال خروج بريطانيا من الاتحاد.

وثائق مسربة، لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، أظهرت أن بريطانيا ستواجه نقصًا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوربي دون اتفاق.

الصحيفة قالت إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء، حددت الآثار الأكثر ترجيحًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وليس أسوأ السيناريوهات.

جونسون: البرلمان لا يمكنه وقف الانفصال

صحيفة صنداي تلغراف البريطانية، قالت إن جونسون سيبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه ليس بوسع البرلمان البريطاني وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

الصحيفة أضافت أنه من المتوقع أن يبلغ جونسون، فرنسا وألمانيا أن أمامهما شهرين للتوصل لاتفاق مقبول لمجلس الوزراء وللبرلمان.

سبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكد مرارًا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، سواء أحصل ذلك باتفاق أم بدون.

جونسون يسعى لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.

زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن (رويترز)

كوربن في مواجهة جونسون