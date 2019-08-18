انتشال جثامين 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، انتشال جثامين 3 شهداء قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شمالي قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان، أنه رصد فلسطينيين مسلحين (لم يحدد عددهم) قرب السياج الأمني شمالي القطاع وأطلق عليهم النار، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددهم 5 وأنهم جميعًا استشهدوا بنيران الاحتلال.

انتشال 3 شهداء

تمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية من انتشال جثامين ثلاثة شهداء وجريح رابع وصفت حالته بالخطيرة جدًا، جراء القصف الإسرائيلي الليلة لمنطقة أبو سمرة في شمال بيت لاهيا شمالي القطاع.

وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان مقتضب إن جثث 3 شهداء وصلت مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مصاب رابع.

وفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن الشهداء الثلاثة الذي قتلوا بغارات الاحتلال هم: محمد سمير الترامسي (26 عامًا)، ومحمود عادل الولايدة (24 عامًا) ومحمد أبو ناموس (27 عامًا).

بعد مماطلة استمرت ساعات، سمحت قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف الفلسطينية الدخول إلى المنطقة التي تعرضت للقصف والتوغل من قبل قوات الاحتلال التي أعلنت عن قتل خمسة فلسطينيين عند السياج الأمني.

مظاهرات عفوية انطلقت في قطاع غزة، مساء أمس، وفاءً للشهداء ودعمًا للمقاومة.

غارات الاحتلال

الطيران الحربي للاحتلال شن سلسلة غارات شمال قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصدًا للمقاومة وقصفت أرضًا زراعية في شرق بيت لاهيا شمالي القطاع.

الناطق باسم جيش الاحتلال قال في بيانه لوسائل الإعلام إن قوات الجيش رصدت عددًا من الأشخاص بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار.

موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، ذكر أن جيش الاحتلال حدد 5 أشخاص اقتربوا من السياج، مشيرًا إلى أن أحدهم على الأقل مسلح.

https://twitter.com/qudsn/status/1162876403680972802?ref_src=twsrc%5Etfw

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