الشرق السوري.. قتلى إيرانيون ومفقودون للنظام وتعزيزات روسية

مواقع سورية محلية، متخصصة في نقل أخبار المنطقة الشرقية في سوريا، أفادت بوصول قوات روسية خاصة، إلى بلدة الجلاء التابعة للبوكمال.
وسائل الإعلام أضافت أن القوات الروسية أفرغت معدات عسكرية ونشرت عناصرها في البلدة، تمهيدًا لإنشاء مقرات خاصة على الطريق العام بين الميادين والبوكمال.
المصادر لفتت إلى أن المنطقة تشهد نشاطًا روسيًا لافتًا، لاسيما في الآونة الأخيرة، ضمن المناطق الحدودية القريبة من العراق.
#فرات_بوست#دير_الزور مقتل و جرح عدد من عناصر ميلشيا الحرس الثوري الإيراني جراء غارة جوية من طيران مجهول الهوية إستهدفتهم في منطقة الحزام الأخضر على أطراف مدينة البوكمال ، حيث شوهدت سيارات تقل الجرحى و القتلى إلى مستشفى القدس في حي المشاهدة بمدينة البوكمال . مراسل فرات بوست