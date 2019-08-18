السودان: الحرية والتغيير تحدد أعضاءها الـ 5 في المجلس السيادي

حسمت قوي قوى الحرية والتغيير اختيار مرشحيها للمجلس السيادي، ودخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي للتوافق على العضو المدني السادس.

التفاصيل:

مصادر مطلعة قالت للجزيرة، الأحد، إن قوى الحرية اختارت 5 ليكونوا ممثليها في المجلس السيادي وهم:

الباحثة والمترجمة عائشة موسى. المحامي طه عثمان. الأكاديمي صديق تاور. حسن شيخ إدريس. الصحفي محمد الفكي سليمان.

المصادر: قوى الحرية والتغيير دخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي للتوافق علي العضو المدني السادس.

المصادر: قوى الحرية والتغيير رشحت ثلاثة من الأقباط بينهم امرأة، بجانب الدكتور نصر مرقص الذي يُحظى بتأييد أكبر مقارنة مع باقي المرشحين.

المرحلة الانتقالية