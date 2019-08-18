السودان: الحرية والتغيير تحدد أعضاءها الـ 5 في المجلس السيادي

حسمت قوي قوى الحرية والتغيير اختيار مرشحيها للمجلس السيادي، ودخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي للتوافق على العضو المدني السادس.
التفاصيل:
- مصادر مطلعة قالت للجزيرة، الأحد، إن قوى الحرية اختارت 5 ليكونوا ممثليها في المجلس السيادي وهم:
- الباحثة والمترجمة عائشة موسى.
- المحامي طه عثمان.
- الأكاديمي صديق تاور.
- حسن شيخ إدريس.
- الصحفي محمد الفكي سليمان.
- المصادر: قوى الحرية والتغيير دخلت في مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي للتوافق علي العضو المدني السادس.
- المصادر: قوى الحرية والتغيير رشحت ثلاثة من الأقباط بينهم امرأة، بجانب الدكتور نصر مرقص الذي يُحظى بتأييد أكبر مقارنة مع باقي المرشحين.
المرحلة الانتقالية
- اتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
- تضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
- يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
- من المقرر تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، الأحد، على أن يؤدي مجلس السيادة، الإثنين، اليمين أمام رئيس القضاء.
- يأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
- منذ توليه السلطة، عقب عزل البشير، أعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم الحكم إلى المدنيين، في ظل مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى.