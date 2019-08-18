الحرس الثوري الإيراني: وجود أمريكا وبريطانيا في الخليج يهدد الأمن

قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن.

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نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن علي رضا تنكسيري، قوله إن إيران يمكنها أن توفر الأمن في الخليج من خلال تشكيل، تحالف مع دول أخرى في المنطقة.

تنكسيري: الوجود الأمريكي والبريطاني في هذه المنطقة يعني عدم الأمن.

"رويترز" قالت إن تنكسيري، وجه تهديدًا مستترًا فيما يبدو عندما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء قوله إنه إذا تم استهداف أي سفينة تستخدم الوقود النووي في الخليج فإن الدول التي تقع في جنوب المنطقة لن يصبح لديها مياه الشرب بسبب التلوث.

التوتر تصاعد بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر في الخليج، بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة في يونيو/حزيران واحتجزت ناقلة بريطانية الشهر الماضي قائلة إنها خالفت قواعد الملاحة البحرية.

واحتجزت إيران الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اشتبهت في إنها "تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوربي بنقل النفط إلى سوريا" حليفة إيران الوثيقة.

سلطات جبل طارق، أعلنت الخميس، أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن سفينة نقل الإيرانية العملاقة، بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها إلى سوريا.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال الجمعة إن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق "أية ضمانة بأن غريس- 1 لن تتوجه إلى سوريا".

موسوي: وجهة الناقلة لم تكن سوريا.. وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدًا.

شركة الشحن المسؤولة عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، قالت إن السفينة مستعدة للمغادرة، رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة لاحتجازها من جديد.

التلفزيون الإيراني أعلن أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجري إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.

السفينة الإيرانية (آدريان داريا-1) غريس-1 سابقا بعد رفع أمر احتجازها

التوتر في الخليج

يذكر أن الولايات المتحدة، بدأت مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.