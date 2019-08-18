الإيغور المحتجزون في مصر يخشون تسليمهم إلى سلطات الصين

فوجئ عبد الملك عبد العزيز أحد الطلاب الإيغور في مصر خلال توقيفه لدى الشرطة المصرية، بخضوعه للاستجواب، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين، على أيدي مسؤولين صينيين.

توقيف في وضح النهار

تقرير لـ (فرانس برس) ذكر أن السلطات المصرية، أوقفت عبد العزيز (اسم مستعار) في وضح النهار مع مجموعة من أصدقائه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة في القاهرة حيث سأله المسؤولون الصينيون عما يفعله في مصر.

كان المسؤولون الصينيون الثلاثة يتحدثون إلى الطالب عبد العزيز، باللغة الصينية، وخاطبوه باسمه الصيني لا الإيغوري.

عبد العزيز (27 عامًا) كشف تفاصيل عن واقعة جرت في 2017 في مصر، وتتمثل بتوقيف أكثر من تسعين شخصًا من طلاب الإيغور، الأقلية المسلمة التي تعيش في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

عبد العزير قال إن هؤلاء" لم يذكروا أسماءهم ولم يذكروا من هم بالضبط".

الحملة استمرت ثلاثة أيام في الأسبوع الأول من يوليو/تموز2017، بحسب منظمات غير حكومية، وكان عبد العزيز آنذاك طالبًا يدرس العلوم الإسلامية في جامعة الأزهر.

عبد العزيز: رجال الشرطة المصرية قالوا لنا إن الحكومة الصينية تقول إنكم إرهابيون، لكننا أجبنا أننا طلاب في الأزهر فقط.

لغة المصالح.. الصين أحد أكبر المستثمرين في مصر

الصين تعد أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وهي تضخ أموالًا في مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة، وبلغ حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيًا بقيمة 13,8 مليار دولار العام الماضي.

قبل ثلاثة أسابيع من الحملة الأمنية المصرية، وقعت مصر والصين مذكرة أمنية تركز على "مكافحة الإرهاب".

بعد بضعة أيام من الاستجواب في قسم الشرطة بمدينة نصر، أحد أحياء شرق القاهرة الراقية، تم إرسال عبد العزيز إلى طرة أحد أشهر السجون المصرية، وأطلق سراحه بعد احتجازه ستين يومًا وفر هاربًا الى تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

لم ترد وزارة الداخلية المصرية والسفارة المصرية في القاهرة على أسئلة وكالة فرانس برس حول هذا الموضوع، في حين قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ ردًا على سؤال عن ترحيل الإيغور في 2017، إنه "يتم إبعاد المخالفين أولًا بأول، ومن بينهم رعايا لجمهورية الصين الشعبية، ضمن جنسيات كثيرة أخرى".

https://twitter.com/HerryRodin/status/1161140873834291200?ref_src=twsrc%5Etfw

"الألوان" تبين حالة كل سجين

شمس الدين أحمد (26 عامًا) وهو طالب من الإيغور أيضًا، يروي تفاصيل توقيفه في الرابع من يوليو/تموز2017 خارج مسجد موسى بن نصير في حي مدينة نصر، وأوضح أن والده كان فقد في إقليم شينجيانغ في الشهر نفسه.

يشير العديد من الإيغور إلى شينجيانغ باسم "تركستان الشرق"، وقال أحمد متحدثًا عن والده "ما زلت لا أعرف ما إذا كان حيًا أم ميتًا".

بحسب أحمد، توقفت عربات سوداء لا تحمل لوحات معدنية أمام مسجد موسى عقب انتهاء صلاة العصر وقام نحو خمسة من رجال الشرطة بتوقيف العديد من المصلين الإيغور.

تم نقل أحمد أيضًا إلى طرة، وهو مجمع السجون الذي يضم العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر.

أحمد: شعرت بالخوف عندما وصلت إلى هناك، كان الظلام شديدًا وقلت لنفسي كيف سنخرج من هنا؟ كنت خائفاً من تسليمنا إلى السلطات الصينية.

داخل السجن، تم تقسيم سجناء الإيغور إلى مجموعتين كبيرتين، تضم كل واحدة من 45 إلى خمسين شخصًا، ثم نقلوا الى زنزانات كبيرة لمدة أسابيع.

قبل أسبوعين من إطلاق سراحهم، تم تقسيم الإيغور وغيرهم من المسلمين الصينيين من أصل عرقي مختلف إلى ثلاث مجموعات.

أُعطيت كل مجموعة لونًا معينًا، اللون الأحمر لمن سيتم ترحيله، والأخضر لمن سيُخلى سبيله، وأخيرًا الأصفر لمن سيتم توجيه مزيد من الأسئلة له.

أحمد: حراس السجن قيدوا أيدي السجناء وعصبوا أعينهم ثم نقلوا العديد من أفراد المجموعة إلى شاحنات متجهة إلى أقسام شرطة القاهرة.

أحمد: خلال 11 يوما في حبس الشرطة، استجوبني ثلاثة مسؤولين صينيين عن والدي على وجه التحديد، ومن بين الأسئلة التي طرحت "أين هو وكيف يرسل لي المال؟".

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كابوس "الأخ المسلم الذي يسمح باستجوابك"

أحمد كان في المجموعة ذات اللون الأخضر، ما يعني أنه سيتم إطلاق سراحه في النهاية، وفي أوائل، أكتوبر/تشرين الأول 2017، هرب إلى إسطنبول التركية.

عبد الولي أيوب وهو أستاذ علم لغويات الإيغور المقيم في النرويج، أكد أنه سمع روايات مماثلة من موقوفين آخرين.

أيوب الذي أجرى أبحاثًا عن مجتمع الإيغور في مصر، قال: إنها الممارسة والتكتيك المطبق في معسكرات الاعتقال في الصين لا أعتقد أنها صدفة. السلطات الصينية تستخدم الألوان الثلاثة نفسها للإيغوريين المحتجزين.

أيوب: إنه الأثر المدمر لحملة 2017 التي أدت لخفض أعداد مجتمع مزدهر، والذي أصبح يتألف من خمسين أسرة بعد ما كان يضم نحو ستة آلاف شخص.

أيوب: بالنسبة للإيغور، إنه لكابوس أن يقوم أخاك المسلم بالسماح لمسؤولين صينيين باستجوابك، فقدوا إيمانهم وأصبحوا يخشون الحياة في المهجر.

عبد العزيز يعتبر نفسه محظوظا لأنه وجد فرصة في النجاة، لكن مصير الإيغور الآخرين الذين طردتهم مصر يشغله، وقال "مرت سنوات منذ أن سمعنا أي شيء عن الذين تم ترحيلهم وعائلاتنا نحن لا نعرف شيئًا".

وفقًا لمنظمات حقوقية، هناك أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة محتجزون في شبكة من معسكرات الاعتقال في الصين حيث يخضعون لإعادة تأهيل سياسي، وتقول بيجين إن المعسكرات "ضرورية لمواجهة التطرف الديني".

عالم الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن، دارين بايلر، أوضح: محاولات مماثلة قام بها مسؤولون صينيون في تايلاند وفي أماكن أخرى لتسليم إيغور مغتربين.

بايلر: غير أن الاستقلالية التي سمح بها للسلطات الصينية في مصر غير مسبوقة.

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