الأردن يستدعي سفير إسرائيل بسبب "انتهاكات" الأقصى

استدعت الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإسرائيلي لدى عمان، أمير فايسبورد؛ للمطالبة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة:

وزارة الخارجية أبلغت السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فورًا لحكومته، تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات في الأقصى.

على إسرائيل وقف جميع المحاولات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.

تم إعلام السفير الإسرائيلي، خلال اللقاء، بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى، والسماح بصلاة اليهود فيه.

المسجد الأقصى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا (الدونم يعادل ألف متر مربع) هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.

ندين ونرفض إغلاق بوابات المسجد، ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة، وفي مختلف الظروف والأحوال.

على إسرائيل احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

في وقت سابق الأحد، خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوربي لدى المملكة، حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من تبعات التصعيد الإسرائيلي في القدس، داعيًا إلى إجراءات دولية للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات.

سمحت الشرطة الإسرائيلية لمئات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، أول أيام عيد الأضحى ـ رويترز

وضع المسجد الأقصى

دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي.

يعد الأردن آخر سلطة محلية تشرف على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، ويصلي في المسجد الأقصى المسلمون فقط.

الثلاثاء، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إنه يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، وذلك على خلفية التوتر الأخير في المسجد، الأسبوع الماضي.

سمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو 1336 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى، الأحد الماضي، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى؛ ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة.

احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994.

الاقتحامات فجرت مواجهات بين الفلسطينين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي ـ رويترز