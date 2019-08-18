إندبندنت: الداخلية البريطانية تستعين بشركة في دبي متهمة بالاستغلال

قالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن لندن استعانت بشركة في دبي لإصدار تأشيرات دخول المملكة المتحدة رغم تعدد الشكاوى والاتهامات ضد الشركة باستغلال العملاء.

التفاصيل:

تحقيق مشترك أجرته صحيفة ذي إندبندنت ومنظمة "فاينانس أنكفرد" المتخصصة في الصحافة الاستقصائية كشف أن وزارة الداخلية البريطانية زادت من أرباحها الأسبوعية على تأشيرات المملكة المتحدة بملايين الجنيهات منذ بدأت الاستعانة بشركة في دبي لتنفيذ العمليات الخاصة بالحصول على تأشيرات السفر إلى بريطانيا.

وزارة الداخلية البريطانية أغفلت الشكاوى العديدة الموجهة لشركة "في إف إس" والاتهامات باستغلال المتقدمين للحصول على التأشيرات.

الحكومة البريطانية حققت 438.1 مليون جنيه إسترليني العام الماضي فقط بعد الاستعانة بشركة "في إف إس" لتقديم خدمات إصدار التأشيرات.

الاتهامات الموجهة لشركة "في إف إس" تتضمن "سوء الإدارة الجسيم" والبيع "الإجباري" للخدمات الاختيارية منذ تسلمها خدمة استصدار التأشيرات من الحكومة البريطانية في عام 2014.

خلال هذه الفترة حققت وزارة الداخلية البريطانية 1.6 مليار جنيه إسترليني من المتقدمين الذين يتطلعون إلى زيارة المملكة المتحدة أو الدراسة بها أو لمّ الشمل مع عائلاتهم.

تمثل هذه المبالغ زيادة تبلغ تسعة أضعاف ما حققته الوزارة خلال السنوات الخمس السابقة لبدء العقد مع شركة "في إف إس".

كشف التحقيق أن المبلغ الذي تحصل عليه الوزارة في المتوسط عن كل طلب تأشيرة ارتفع من 28.73 جنيه إسترليني إلى 122.56 جنيه استرليني.

قال العديد من الأشخاص الذين تقدموا للحصول على التأشيرات عبر شركة "في إف إس"، ومعظمهم من دول منخفضة الدخل، إنهم فقدوا رحلات الطيران أو حرموا من الحصول على التأشيرة بسبب تأخيرات وأخطاء إدارية من جانب شركة "في إف إس"، من بينها الفشل الواضح في فحص المستندات الحيوية.

قال آخرون إنهم واجهوا عددا هائلا من الخدمات "الاختيارية" على موقع شركة "في إف إس" على الإنترنت، والتي تتراوح بين خدمة فحص المستندات بقيمة نحو 5 جنيهات إسترلينية، وخدمة تأشيرة "ذات أولوية فائقة" بتكلفة تصل إلى ألف جنيه إسترليني، والتي قال البعض إن الشركة فشلت في تقديمها بسرعة كما وعدت.

قال محامون إن هذه الخدمات الإضافية يمكن أن تستغل المهاجرين المعرضين للخطر الذين قد يضطرون لإنفاق المزيد من الرسوم لضمان الحصول على التأشيرات.

في المقابل ارتفع متوسط إيرادات شركة "في إف إس" لكل طلب بنسبة 38٪ بين العامين 2016 و2018 عن طريق بيع المزيد من الخدمات المتميزة، وفقا لتحليل حسابات الشركة في لوكسمبورغ.

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