واشنطن تصدر أمرا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية

أصدرت الولايات المتحدة (الجمعة) مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي قررت سلطات "جبل طارق" الإفراج عنها، ما يهدد بمزيد من التصعيد في التوتر القائم بين واشنطن وطهران.

وأصدر وزير العدل الأمريكي الجمعة مذكرة لضبط الناقلة واتهمها في بيان بالضلوع في مخطط "للوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأمريكي بهدف دعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا يرسلها الحرس الثوري الإيراني" الذي أدرجته واشنطن على قائمتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

أبزر ما ورد في بيان وزارة العدل الأمريكية:

إنه بموجب أمر الاحتجاز، تكون الناقلة وحمولتها من النفط قابلة للمصادرة.

صدر الأمر بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية، تؤكد أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا قبل احتجازها في جبل طارق.

جاء في تلك الشكوى، أن "مسؤولي تنفيذ القانون الأمريكيين، كشفوا أن الناقلة كانت تستخدم أوراقا مزورة لمزاولة نشاطها، بجانب نقلها النفط الإيراني إلى سوريا". وأضافت أن عائدات تلك الشحنة النفطية كانت ستذهب إلى الحرس الثوري.

احتجاز الناقلة "غريس 1"

كانت قوات خاصة بريطانية احتجزت الناقلة في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في انتهاكها عقوبات فرضها الاتحاد الأوربي بنقل نفط إلى سوريا، الحليف المقرب لإيران.

أعلنت السلطات البريطانية في جبل طارق الخميس أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن السفينة بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها إلى سوريا. لكن مصيرها تعقد مجددا بعد أن قدمت الولايات المتحدة طلبا قضائيا في اللحظات الأخيرة للإبقاء على احتجازها.

هددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بحظر منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لكل أفراد طاقم "غريس 1" الذين تم الإفراج عنهم.

لا ضمانات

من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الجمعة أن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق "أي ضمانة بأن غريس 1 لن تتوجه إلى سوريا". وقال في تصريح إن "وجهة الناقلة لم تكن سوريا (…) وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا".

كتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في تغريدة "ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم أي تنازلات هو نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق الأمة".

أعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي الجمعة أن الناقلة ستغادر البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وليس علم بنما، وسيتغير اسمها إلى "أدريان داريا".

قال مصدر مطلع على الملف لصحيفة "جيبرالتار كرونيكل" إن التحضيرات جارية للسماح للسفينة بالإبحار لكن "من غير المرجح" أن تتمكن من المغادرة قبل الأحد، مضيفا أن "ستة بحارة بينهم قبطان سيصلون الأحد" للصعود على متنها.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي (يمين) مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

الناقلة البريطانية