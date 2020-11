شاهد| جدة النائبة الأمريكية رشيدة طليب: الله يهد ترمب

تحت شجرة زيتون بالضفة الغربية المحتلة جلست مفتية طليب تسخر مما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع حفيدتها مؤخرا وتدعو عليه قائلة "الله يهد ترمب.

Rep. Tlaib wrote a letter to Israeli officials desperately wanting to visit her grandmother. Permission was quickly granted, whereupon Tlaib obnoxiously turned the approval down, a complete setup. The only real winner here is Tlaib’s grandmother. She doesn’t have to see her now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2019