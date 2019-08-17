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شاهد| جدة النائبة الأمريكية رشيدة طليب: الله يهد ترمب

17/8/2019

تحت شجرة زيتون بالضفة الغربية المحتلة جلست مفتية طليب تسخر مما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع حفيدتها مؤخرا وتدعو عليه قائلة "الله يهد ترمب.

الله يهد ترمب:
  • مفتية هي جدة النائبة الفلسطينية بالكونغرس رشيدة طليب التي وجدت نفسها وسط جدل وحّد بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة الديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي.
  • كانت إسرائيل قد رضخت، الخميس، لضغط من ترمب ومنعت زيارة رشيدة وزميلتها الديمقراطية عضو مجلس النواب إلهان عمر للضفة الغربية بعد أن وافقت في بادئ الأمر على الزيارة.
  • في اليوم التالي، الجمعة، قالت إسرائيل إنها ستسمح لرشيدة بزيارة أسرتها بالضفة الغربية لاعتبارات إنسانية لكن رشيدة رفضت العرض قائلة إن إسرائيل فرضت قيودا تستهدف إذلالها.
  • مساء الجمعة قال ترمب على تويتر "النائبة (رشيدة) طليب كتبت رسالة للمسؤولين الإسرائيليين عبرت فيها عن رغبتها الشديدة في زيارة جدتها. تم منحها تصريحا بذلك على وجه السرعة لكن طليب ردت الموافقة بشكل بغيض. الفائز الوحيد بحق هنا هو جدة طليب. هي لن تضطر لرؤيتها الآن".

"أنا مبسوطة"
  • لم يبد على مفتية ذات التسعين عاما أي تأثر وهي تجلس في حديقتها بقرية بيت عور الفوقا. قالت مفتية "ترمب بيقول إنك لازم تكوني مبسوطة أنو رشيدة ما رح تيجي… الله يهده. أنا مبسوطة. بدي تيجي. قله مبسوطة. ستها بدها تيجي تشوفها".
  • كانت الجدة البالغة من العمر تسعين عاما تقوم باستعدادات لاستقبال حفيدتها حتى الدقائق الأخيرة.
  • لكن الجدة مفتية ما زالت تتعلق بأهداب الأمل وتقول "أنا قلبي بيقول بدها تيجي".
     

    مُفتيّة طليب، جدة النائبة الأمريكية، فلسطينية الأصل (يسار) ورشيدة طليب
تأييد إلغاء الزيارة
  • أيّدت الجدة، الجمعة، قرار حفيدتها، إلغاء الزيارة، احتجاجا على الشروط الإسرائيلية.
  • الجدة أضافت: عندما علمنا بزيارة رشيدة، بدأت الاستعدادات لاستقبالها.. كنت أخطط لذبح خروف، وإقامة حفل لرشيدة".
  • لفتت الجدة إلى أنها أعدت ثوبا مطرزا (ثوب فلسطيني تراثي) لتهديه لحفيدتها.
  • بسام طليب (خال رشيدة) قال إن العائلة ترفض أية شروط تضعها إسرائيل لإتمام الزيارة.
  • طليب أضاف لوكالة الأناضول: من حقها (رشيدة طليب) زيارة بلدتها وعائلتها، لكن هذا هو الاحتلال، لا يريد أن يسمع صوتا يناهضه ويناصر الحقوق الفلسطينية".
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + رويترز
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