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بينهم سيدة حامل: 14 قتيلا في سلسلة غارات على ريف إدلب

قتلى في قصف روسي على إدلب على مساكن للمهجرين بالقرب من بلدة حاس في ريف إدلب
قتلى في قصف روسي على إدلب على مساكن للمهجرين بالقرب من بلدة حاس في ريف إدلب
16/8/2019

قُتل 14 مدنيا بينهم سيدة حامل و 5 أطفال وأصيب 20 آخرون، مساء الجمعة، في قصف روسي وسوري استهدف بلدة حاس بمنطقة "خفض التصعيد" في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

التفاصيل:

  • القصف استهدف مشروعاً سكنياً في البلدة يؤوي مهجرين، ما أسفر أيضاً عن دمار واسع في الأبنية والمملتكات.

  • أفاد مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، بأن مقاتلات روسية استهدفت الجمعة، قرية حاس في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

  • أضاف يوسف أن الغارة الجوية الروسية أدت إلى مقتل 13 شخصًا بينهم سيدة حامل، وإصابة 20 آخرين.
خلفيات:
  • كان جيش النظام السوري، قد أعلن استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانا التي جرت مطلع الشهر الجاري.
  • في مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.
  • قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.
  • تقارير حقوقية كشفت، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على مناطق خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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