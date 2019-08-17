بينهم سيدة حامل: 14 قتيلا في سلسلة غارات على ريف إدلب

قُتل 14 مدنيا بينهم سيدة حامل و 5 أطفال وأصيب 20 آخرون، مساء الجمعة، في قصف روسي وسوري استهدف بلدة حاس بمنطقة "خفض التصعيد" في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

التفاصيل:

القصف استهدف مشروعاً سكنياً في البلدة يؤوي مهجرين، ما أسفر أيضاً عن دمار واسع في الأبنية والمملتكات.

أفاد مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، بأن مقاتلات روسية استهدفت الجمعة، قرية حاس في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

أضاف يوسف أن الغارة الجوية الروسية أدت إلى مقتل 13 شخصًا بينهم سيدة حامل، وإصابة 20 آخرين.

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