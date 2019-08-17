المتهم بالهجوم على مسجد في أوسلو يعترف بجرائمه

اعترف المتهم بالهجوم على مسجد في العاصمة النرويجية أوسلو بالاتهامات الموجهة له.

ليست جريمة واحدة

قالت "أوني فريس"، محامية المتهم "فيليب مانهاوس" (21 عامًا)، إن موكلها اعترف بتنفيذه الهجوم الذي استهدف مسجدا في منطقة "باروم" غربي أوسلو.

فريس أضافت للتلفزيون الحكومي النرويجي (NRK)، إن موكلها قرر التحدث وأجاب على جميع الأسئلة التي وجهت إليه من قبل الشرطة النرويجية.

مانهاوس متهم كذلك بقتله أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل التوجه إلى مسجد النور لتنفيذ الهجوم الفاشل.

اعترف مانهاوس بالجريمتين، لكنه لم يدخل بعد مرحلة الإقرار الرسمي.

مانهاوس كان قد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.

وثق مانهاوس بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته، على غرار مرتكب مذبحة كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي وقعت في مارس/ آذار الماضي.

ظهر مانهاوس أمام محكمة في أوسلو يوم الاثنين الماضي، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن تعاركه مع أشخاص في المسجد تمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

محمد رفيق (65 عاما) أمسك بالمهاجم وطرحه أرضا وانتزع منه الأسلحة برفقة آخرين حتى وصول الشرطة (رويترز)

قال مسؤول في شرطة أوسلو في بيان إن "المتهم اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفا رسميا من الاتهامات" خلال استجوابه الجمعة.

قالت الشرطة إن لدى الشاب "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى رهاب الأجانب".

ذكرت أجهزة الاستخبارات النرويجية الداخلية أن لديها معلومات عن هذا الشاب منذ "حوالي السنة"، وأنه "كان غامضا إلى حد ما ولم يكن في وضعية توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي".

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