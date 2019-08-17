الطب الشرعي: الملياردير إيبستن مات منتحرا

أظهرت نتائج تشريح جثة الملياردير الأمريكي جيفري إيبستن الذي وجد ميتا في زنزانته انه أقدم على الانتحار شنقا، وفق ما أفادت وسائل إعلام، امس الجمعة.

وتأتي هذه النتيجة التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنها بعد ستة أيام من العثور على جثة رجل الأعمال البالغ 66 عاما والمتهم بالاتجار بالقاصرات بهدف الجنس.

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ذكرت الصحيفة أن النتائج الرسمية للتحقيق الذي أجراه مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك حول كيفية وفاة إيبستن خلصت الى أنه قد قتل نفسه.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن إيبستن استخدم غطاء سرير لشنق نفسه.

يأتي التقرير بعد يوم من إعلان وسائل إعلام أمريكية أن النتائج الأولية لتشريح الجثة أظهرت كسورا في عظام رقبة إيبستن.

كانت محكمة قد وجهت للمستثمر النافذ الذي كان يعتبر الأمير البريطاني أندرو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس السابق بيل كلنتون من بين أصدقائه، تهمة الاتجار بالقاصرات جنسيا والتآمر للاتجار بالقاصرات.

وفقا للادعاء العام فقد استغل إيبستن عشرات المراهقات جنسيا في منازله في مانهاتن وفلوريدا بين عامي 2002 و2005.

إيبستن أنكر التهم الموجهة إليه، لكنه كان سيواجه في حال إدانته ما يصل إلى 45 عاما في السجن.

كيف قتل نفسه؟