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سياسة|الولايات المتحدة

الطب الشرعي: الملياردير إيبستن مات منتحرا

الملياريدير الأمريكي جيفري إيبستين
الملياريدير الأمريكي جيفري إيبستين
17/8/2019

أظهرت نتائج تشريح جثة الملياردير الأمريكي جيفري إيبستن الذي وجد ميتا في زنزانته انه أقدم على الانتحار شنقا، وفق ما أفادت وسائل إعلام، امس الجمعة.

وتأتي هذه النتيجة التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنها بعد ستة أيام من العثور على جثة رجل الأعمال البالغ 66 عاما والمتهم بالاتجار بالقاصرات بهدف الجنس.

التفاصيل
  • ذكرت الصحيفة أن النتائج الرسمية للتحقيق الذي أجراه مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك حول كيفية وفاة إيبستن خلصت الى أنه قد قتل نفسه.
  • نقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن إيبستن استخدم غطاء سرير لشنق نفسه.
  • يأتي التقرير بعد يوم من إعلان وسائل إعلام أمريكية أن النتائج الأولية لتشريح الجثة أظهرت كسورا في عظام رقبة إيبستن.
  • كانت محكمة قد وجهت للمستثمر النافذ الذي كان يعتبر الأمير البريطاني أندرو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس السابق بيل كلنتون من بين أصدقائه، تهمة الاتجار بالقاصرات جنسيا والتآمر للاتجار بالقاصرات.
  • وفقا للادعاء العام فقد استغل إيبستن عشرات المراهقات جنسيا في منازله في مانهاتن وفلوريدا بين عامي 2002 و2005.
  • إيبستن أنكر التهم الموجهة إليه، لكنه كان سيواجه في حال إدانته ما يصل إلى 45 عاما في السجن.
كيف قتل نفسه؟
  • يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في كيفية تمكن أبرز سجين في الولايات المتحدة من قتل نفسه بعد أسابيع فقط من محاولة أولى لذلك.
  • جرت إعادة تعيين مدير سجن متروبوليتان حيث كان أبستين مسجونا بشكل مؤقت، وإعطاء حارسين أجازتين إداريتين بانتظار نتائج التحقيق.
  • وفقا للرواية المتداولة فقد غط الحارسان في النوم عندما كان ينبغي عليهما التحقق من إيبستن.
  • جاءت وفاة إيبستن بعد يوم واحد من نشر المحكمة وثائق ادعت فيها إحدى ضحاياه بأنه "استبعدها جنسيا" وأنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع سياسيين ورجال أعمال معروفين.
  • تعهد المدعون العامون بملاحقة قضايا ضد أي شخص آخر متورط في جرائم ارتكبها إيبستن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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