الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية سعودية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح السبت، تنفيذ هجمات بعشر طائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو جنوب شرقي السعودية.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة، عن المتحدث باسم قواتها يحيى سريع، قوله إن "سلاح الجو المسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان (عمليات التحالف) على اليمن".

أبرز تصريحات يحيى سريع

عشر طائرات مسيرة استهدفت حقلا ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة.

حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة، ويتسع لأكثر من مليار برميل.

القوات المسلحة اليمنية تحيي كل الشرفاء والأحرار الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.

نعد النظام السعودي وقوى العدوان (التحالف السعودي الإماراتي) بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان.

نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.

بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو.

لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع (مواقع التواصل)

إقرار سعودي

مصدر سعودي أقر لرويترز بوقوع الهجوم، لكنه تحدث عن وقوع أضرار طفيفة في حقل الشيبة.

المصدر السعودي قال إن محطة للغاز لحقت بها أضرار طفيفة للغاية نتيجة للهجوم وتمت السيطرة على حريق وإخماده.

المصدر قال إن انتاج النفط الخام والعمليات في حقل الشيبة لم يتأثرا بعد هجوم للحوثيين.

المصدر السعودي أكد عدم وجود أي تأثير على الموظفين أو إصابات.

المصدر: الهجوم نفذته على الأرجح ثلاث طائرات مسيرة.

قالت شركة أرامكو السعودية في بيان إن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق "محدود" في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز، وأن الأمر في إمدادات النفط الخام.

تكثيف الهجمات

كثف الحوثيون مؤخراً هجماتهم بالطائرات المسيرة على مواقع عسكرية ومدنية سعودية، حيث تحدثت الجماعة عن وجود بنك يضم 300 هدفاً داخل الأراضي السعودية.

في مايو/أيار الماضي أعلن الحوثيون شن هجوم مماثل بسبع طائرات مسيرة قالت إنه استهدف شركة أرامكو، فيما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، حينها تعرض محطتي ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات مسيرة مفخخة.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الجمعة، استهداف مطار أبها السعودي (جنوب) بطائرات مسيرة.

قال المتحدث باسم قوات الحوثيين إن الهجمات "تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

الحوثيون شنوا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية

السعودية بين الحوثيين والإمارات