الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي وتوقف الملاحة به

أعلنت جماعة "الحوثيين" في اليمن، مساء الجمعة، استهداف مطار أبها السعودي (جنوب) بطائرات مسيرة.

استهداف مطار أبها:

قال "يحيى سريع"، المتحدث باسم قوات الحوثيين، بحسب قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k (لم يذكر عددها)، على مطار أبها الدولي".

أضاف "سريع"، أن "عمليات سلاح الجو المسير ضد مطار أبها، استهدفت مواقع حساسة في المطار، وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر".

أشار سريع إلى أن الهجمات "تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

صور مباشرة من موقع "فلايت رادار" أظهرت عدم توجه أو مغادرة أية طائرات من من المطار في أعقاب إعلان الحوثيين استهدافه بطائرات مسيرة.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو السعودية حول ما ذكرته الجماعة.

إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون:

عقب ساعات من إعلان جماعة "الحوثيين" في اليمن، استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، أعلن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن وفق بيان للتحالف، أوردته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، تم إطلاقها من محافظة عمران اليمنية، شمال العاصمة صنعاء.

أفاد بيان التحالف، أنه جرى "اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، أطلقت من محافظة عمران (شمالي صنعاء)". دون تحديد الموقع الذي كانت تستهدفه.

لفت البيان إلى أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها على الأرض".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران 2019.