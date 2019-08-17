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أوغلو يجتمع مع البرهان ويتجول في شوارع الخرطوم (فيديو)

17/8/2019

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعا مغلقا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

ما القصة؟
  • الاجتماع جرى عقده في القصر الرئاسي، ويأتي في إطار زيارة يجريها الوزير التركي إلى السودان؛ لحضور مراسم توقيع "وثيقة الإعلان الدستوري" النهائي، السبت.
  • عقب الاجتماع، وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، هنّأ تشاووش أوغلو جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة.
  • الوزير التركي أشاد بـ "روح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات".
  • أوغلو أكد مواصلة أنقرة تقديم الدعم للسودان حكومة وشعبا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في البلد الشقيق.
  • أوغلو أعرب عن استعداد تركيا لدعم مشاريع التعاون مع الحكومة الجديدة.
  • وفي إطار الزيارة، التقى تشاووش أوغلو مع رجال أعمال أتراك وممثلي منظمات مدنية تركية، على مأدبة عشاء أقيمت في مقر سفارة أنقرة لدى الخرطوم.

جولة في شوراع الخرطوم
  • أجرى أوغلو جولة في شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، التقى خلالها مواطنين.
  • خلال جولته، تبادل تشاووش أوغلو أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدّما لبائعات الشاي هدايا عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية.
  • أعربت السيدات عن شكرهن للوزير ولتركيا.
وزير الخارجية الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال جوله في شوارع الخرطوم
توقيع وثيقة الإعلان الدستوري:
  • في 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
  • اتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
  • شهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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