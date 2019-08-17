أوغلو يجتمع مع البرهان ويتجول في شوارع الخرطوم (فيديو)

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعا مغلقا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

ما القصة؟

الاجتماع جرى عقده في القصر الرئاسي، ويأتي في إطار زيارة يجريها الوزير التركي إلى السودان؛ لحضور مراسم توقيع "وثيقة الإعلان الدستوري" النهائي، السبت.

عقب الاجتماع، وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، هنّأ تشاووش أوغلو جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة.

الوزير التركي أشاد بـ "روح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات".

أوغلو أكد مواصلة أنقرة تقديم الدعم للسودان حكومة وشعبا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في البلد الشقيق.

أوغلو أعرب عن استعداد تركيا لدعم مشاريع التعاون مع الحكومة الجديدة.

وفي إطار الزيارة، التقى تشاووش أوغلو مع رجال أعمال أتراك وممثلي منظمات مدنية تركية، على مأدبة عشاء أقيمت في مقر سفارة أنقرة لدى الخرطوم.

جولة في شوراع الخرطوم

أجرى أوغلو جولة في شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، التقى خلالها مواطنين.

خلال جولته، تبادل تشاووش أوغلو أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدّما لبائعات الشاي هدايا عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية.

أعربت السيدات عن شكرهن للوزير ولتركيا.

وزير الخارجية الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال جوله في شوارع الخرطوم

توقيع وثيقة الإعلان الدستوري: