أزمة كشمير على طاولة مجلس الأمن والهند ترفض التدخل الدولي

أكدت باكستان، الجمعة، بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، استعدادها لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول إقليم كشمير.

جاء ذلك في الوقت الذي صعد فيه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، هجومه على الحكومة الهندية بعد قراراتها الأخيرة بشـأن جامو وكشمير، واصفًا إياها بـ "الفاشية والعنصرية".

That is why the Hindutva exclusivist creed of the Modi-led Govt with its fascist tactics in IOK will fail miserably in its attempt to smother the Kashmiri liberation struggle.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 16, 2019