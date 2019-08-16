ناشيونال إنترست: صفقة "إف 35" الأمريكية لم تعد مشكلة لتركيا

قالت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تركيا لم يعد لديها مشكلة بشأن صفقة، طائرات إف 35 الأمريكية، حيث ستتجه نحو روسيا لشراء مقاتلات حربية من، طراز سوخوي 35.

ما الأهمية؟

تكبدت تركيا، خسائر بالمليارات، بسبب فشل صفقة مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة من تسلم تركيا الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400″، مما أدى إلى توتر العلاقات التركية الأمريكية.

سيرغي تشيميزوف، رئيس اتحاد شركات روستيخ الروسية للصناعات العسكرية: يدرس مسؤولون أتراك، عرضاً روسياً لتوريد مقاتلات سوخوي 35، متعددة المهام، إلى أنقرة، خلال الأشهر القادمة.

في الوقت نفسه، من المرجح أن تتلقى أنقرة الدفعة الثانية من صواريخ إس 400، هذا الشهر أو في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

تنافس دولي على كسب تركيا