مقتل شقيق زعيم طالبان الأفغانية في انفجار بمسجد في باكستان

قال مصدران من حركة طالبان إن شقيق زعيم طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين 4 أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار قنبلة، الجمعة، في مسجد بجنوب غرب باكستان.

ما الذي حدث؟

قالت الشرطة إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا في الهجوم مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

ذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار.

لم يكن زعيم طالبان في المسجد وقت الهجوم لكن شقيقه حفيظ أحمد الله سقط بين القتلى.

قال أحد المصادر إن ابن زعيم طالبان أصيب أيضا.

قال عضو كبير في طالبان رفض نشر اسمه "فقدنا الشقيق الأصغر للشيخ هيبة الله أخونزاده في تفجير قنبلة".

أضافت المصادر أن المسجد كان يتردد عليه أعضاء من حركة طالبان الأفغانية.

لم تؤكد الشرطة الباكستانية هوية أي من الضحايا.

قال عبد الرزاق تشميا قائد شرطة كويتا "نُفذ الانفجار بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام".

ذكر أحد المصادر الذي زار موقع الانفجار أن إجراءات الأمن بالمسجد كانت مشددة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في وقت وصلت فيه طالبان والولايات المتحدة إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات على اتفاق سيتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حروبها والانسحاب من أفغانستان.

وينشط في بلوخستان متمردون انفصاليون ومتشددون إسلاميون لكن كثيرين في باكستان سيشتبهون على الأرجح في الحكومة الأفغانية التي تقاتل طالبان على الحدود.

وتتهم باكستان أيضا جارتها الهند بالتدخل في بلوخستان وهو ما تنفيه نيودلهي.