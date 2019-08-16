للأسبوع الـ 26.. الجزائريون يجددون مطالبهم برحيل رموز النظام [فيديو]

شهدت الجزائر، اليوم الجمعة، مظاهرات للأسبوع الـ 26 على التوالي، ضمن فعاليات الحراك الشعبي، للمطالبة برحيل جميع رموز عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

مدنية الدولة:

خرج المحتجون الجزائريون، في مظاهرات في ظل حراك جماهيري مستمر وذلك للأسبوع الـ 26، مطالبين برحيل جميع رموز النظام السابق، ومؤكدين على مدنية الدولة.

طالب المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها بمحاربة الفساد ورحيل جميع رموز النظام السابق، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.

شددت قوات الأمن إجراءاتها وسط العاصمة وعند مداخلها، صباح اليوم، في حين نشرت صفحات داعمة للحراك الشعبي في الجزائر تصميمات لهتافات لاستخدامها في مظاهرات اليوم.

يجدد المتظاهرون في هذه الجمعة، رفضهم للحوار مع السلطة، في وقت تواصل هيئة الحوار والوساطة التي تكونت في الجزائر، مساعيها للتواصل مع قطاعات من المحتجين ومنظمات المجتمع المدني.

في هذه الجمعة أيضا، يجدد المحتجون مطالباتهم للإفراج عن محتجين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

تظاهرات طلابية: