للأسبوع الـ 26.. الجزائريون يجددون مطالبهم برحيل رموز النظام [فيديو]

شهدت الجزائر، اليوم الجمعة، مظاهرات للأسبوع الـ 26 على التوالي، ضمن فعاليات الحراك الشعبي، للمطالبة برحيل جميع رموز عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
مدنية الدولة:
- خرج المحتجون الجزائريون، في مظاهرات في ظل حراك جماهيري مستمر وذلك للأسبوع الـ 26، مطالبين برحيل جميع رموز النظام السابق، ومؤكدين على مدنية الدولة.
- طالب المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها بمحاربة الفساد ورحيل جميع رموز النظام السابق، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.
- شددت قوات الأمن إجراءاتها وسط العاصمة وعند مداخلها، صباح اليوم، في حين نشرت صفحات داعمة للحراك الشعبي في الجزائر تصميمات لهتافات لاستخدامها في مظاهرات اليوم.
- يجدد المتظاهرون في هذه الجمعة، رفضهم للحوار مع السلطة، في وقت تواصل هيئة الحوار والوساطة التي تكونت في الجزائر، مساعيها للتواصل مع قطاعات من المحتجين ومنظمات المجتمع المدني.
- في هذه الجمعة أيضا، يجدد المحتجون مطالباتهم للإفراج عن محتجين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات المستمرة في البلاد.
تظاهرات طلابية:
- خرجت يوم الثلاثاء ثالث أيام العيد مظاهرات طلابية في الجزائر، شارك فيها الآلاف – مظاهرات الطلبة- للمطالبة ب" الاستقلال".
- تنوعت الشعارات التي تم رفعها، المحتجون، بين "الشعب يريد الاستقلال" و" كليتو لبلاد يا السراقين" (التهمتم الوطن أيها السّارقون) و"يا احنا يا انتو ما ماراناش حابسين" (لن نتوقف حتى ترحلون) وغيرها.
- انتقد المتظاهرون تغطية الصحافة للاحتجاجات، وطالبوها بالتحرر من القيود وتغطية حراك الشارع بشفافية والوقوف إلى جانب الشعب.
- وردد المتظاهرون اليوم شعارات مطالبة بفصل المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية بالبلاد، ورفعوا شعار "دولة مدنية وليست عسكرية" كما طالبوا بإطلاق سراح سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم في الحراك.
- جدد المحتجون إعلانهم عزمهم الدخول في عصيان مدني، وهو ما يتخوّف منه البعض في حين يعتبره آخرون خطوة جديدة للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبهم الرامية.
- تتمثل تلك المطالب في رحيل جميع بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
- يعتبر المتظاهرون أن بن صالح هو أحد أهم الأسماء المقربة لبوتفليقة، كما يتهم الحراك نور الدين بدوي بأنه كان "مهندس التزوير" للانتخابات التي كان يفوز بها بوتفليقة وحزبه "جبهة التحرير الوطني".