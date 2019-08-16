شاهد: ناقلة النفط الإيرانية تبدأ تحركها من جبل طارق

قالت وكالة "رويترز" إن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها سلطات جبل طارق غيرت موقعها، الجمعة، لكنها لا تزال راسية هناك مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تستعد للإبحار.

ناقلة النفط الإيرانية تتحرك

صحفي من "رويترز" في جبل طارق قال إن السفينة تحركت على ما يبدو وأخرجت دخانا أكثر من مدخنتها مقارنة بالأيام السابقة. لكن لم يتضح هل كانت الناقلة تتحرك بالفعل. ولم تظهر بيانات ريفينيتيف أن السفينة تحركت.

قال فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بوسعها المغادرة بمجرد ترتيب الأمور اللوجيستية اللازمة لإبحار سفينة بهذا الحجم إلى وجهتها المقبلة. يمكن أن يكون ذلك اليوم ويمكن أن يكون غدا".

وكانت قوات خاصة في البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت الناقلة (غريس 1) عند المدخل الغربي للبحر المتوسط في الرابع من يوليو/ تموز الماضي للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوربي بنقل نفط إلى سوريا، الحليف المقرب لإيران.

وأنهت سلطات جبل طارق احتجاز الناقلة، أمس الخميس، لكن مصيرها تعقد مجددا بعد أن قدمت الولايات المتحدة طلبا قضائيا في اللحظات الأخيرة للإبقاء على احتجازها.

تدخل أمريكي

واشنطن حاولت احتجاز الناقلة استنادا إلى ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني التي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

عندما سئل بيكاردو عن الطلب الأمريكي أجاب أن الأمر متروك لقرار المحكمة العليا في جبل طارق.

رئيس وزراء جبل طارق أضاف "قد يرجع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى بالقطع".

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جميع البحارة من أنهم إذا انضموا لطاقم أي سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني فسوف يعرضون أنفسهم للمنع من دخول الولايات المتحدة.

سلسلة من الأحداث

التدخل الأمريكي في اللحظات الأخيرة هو أحدث منعطف في الأزمة التي بدأت في الساعات الأولى من الرابع من يوليو/ تموز الماضي، عندما صعدت البحرية الملكية البريطانية على متن الناقلة غريس 1 لاحتجازها.

أعقب ذلك سلسلة من الأحداث شهدت احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في منطقة الخليج بعد أسبوعين مما أدى لتصاعد التوتر في ممر حيوي لشحنات النفط العالمية. ولا تزال تلك الناقلة التي تحمل اسم ستينا إمبيرو محتجزة.

أصبحت الناقلتان ورقتي ضغط في خضم أزمة أكبر تشمل عداءات أوسع نطاقا منذ انسحبت الولايات المتحدة في العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

سلطات جبل طارق قالت إنها وجدت أدلة تؤكد أن الناقلة (غريس -1 ) كانت تحمل شحنة 2.1 مليون برميل من النفط كانت متجهة إلى مصفاة بانياس في سوريا وهو ما تنفيه طهران.

بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق قال، أمس الخميس، إنه قرر إنهاء احتجاز الناقلة بعد تلقيه ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل نفط في سوريا. ونفت إيران أيضا أنها قدمت أي التزامات لضمان الإفراج عن الناقلة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الجمعة، إن "إيران لم تعط أي ضمانات بشأن عدم توجه غريس 1 إلى سوريا من أجل ضمان الإفراج عنها".

موسوي أضاف "إن وجهة الناقلة لم تكن سوريا. وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا آخر".

زورق تابع للحرس الثوري الإيراني أثناء احتجازه لناقلة النفط البريطانية

نصر لإيران

رحب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بما قال إنه "نصر" لإيران تم تحقيقه من دون تنازلات.

ربيعي كتب في تغريدة "ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم أي ضمانة هو نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق أمة".

"قرصنة"

مسؤولون إيرانيون قالوا إن (الناقلة غريس 1) ستبحر قريبا بعدما ينهي طاقمها المكون من 25 شخصا استعداداتهم التي تشمل إعادة التزود بالوقود. ووصفوا المحاولة الأمريكية لمنع الناقلة من الإبحار بأنها "قرصنة".

كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن محاولة "القرصنة" الأمريكية باءت بالفشل معتبرا أن ذلك يظهر "ازدراء إدارة ترمب للقانون".

نقل التلفزيون الإيراني عن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قوله "بناء على طلب المالك، ستتجه ناقلة النفط غريس 1 صوب البحر المتوسط بعد إعادة تسجيلها تحت العلم الإيراني وتغيير اسمها إلى أدريان داريا في أعقاب إعدادها للرحلة".

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