حشود عسكرية وترمب يدعو الرئيس الصيني للقاء محتجي هونغ كونغ

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قلقه الشديد من خطر شنّ الصين حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في هونغ كونغ، وحثها على التفاوض مباشرة مع المطالبين بالديمقراطية.

حل القضية في 15 دقيقة:

شوهدت العشرات من ناقلات الجنود المدرعة الصينية وشاحنات عسكرية متوقفة بالقرب من ملعب، اليوم الجمعة، والذي يقع بجوار جسر يربط بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ.

أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية مركبات تابعة للشرطة المسلحة الشعبية شبه العسكرية الصينية، فيما فسره البعض، أنه تهديد من بيجين باستخدام قوة أشد ضد المتظاهرين، في هونغ كونغ.

الرئيس الأمريكي، قال للصحفيين "أنا اشعر بالقلق الشديد بهذا الشأن" داعيا الرئيس الصيني إلى التفاوض مباشرة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وراهن بأنه لو جلس معهم "سيحل القضية في 15 دقيقة".

كتب ترمب على تويتر أيضا" إذا التقى الرئيس شي مباشرة وشخصيا بالمحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ.. ليس لدي أدنى شك!".

تغريدة ترمب، جاءت بعد يوم من ربطه اتفاقا للتجارة مع الصين بالوصول إلى حل إنساني للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في هونغ كونغ.

يأتي هذا التعليق بعد ساعات من إبداء وزارة الخارجية الأمريكية قلقها البالغ إزاء تقارير عن تحرك قوات صينية شبه عسكرية على الحدود مع هونغ كونغ.

جاء موقف ترمب الذي يبدو أكثر حزما، أمس بعد نقاش داخلي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تبدي ضعفا ظاهرا بينما يستعد الصينيون لحملة قمع.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان الخميس إن بيجين أخذت بعين الاعتبار تعليق ترمب عن أنها بحاجة لحل الأزمة في هونغ كونغ بنفسها.

كان ترمب قد قال الشهر الماضي إن الرئيس الصيني تصرف "بشكل مسؤول للغاية" في التعامل مع الاحتجاجات.

احتجاجات هونغ كونغ: