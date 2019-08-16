جدة طليب تؤيد قرار حفيدتها رفض شروط إسرائيل وإلغاء زيارتها للضفة

أكدت المُسنّة الفلسطينية، مُفتيّة طليب، جدة النائبة الأمريكية، فلسطينية الأصل، رشيدة طليب، رفضها، الشروط التي وضعتها إسرائيل لزيارة الأخيرة لمنزل العائلة بالضفة الغربية.

جدة رشيدة تؤيد حفيدتها:

من داخل منزلها، ببلدة "بيت عور الفوقا"، غربي رام الله، وسط الضفة، أيّدت الجدة طليب، في حوار خاص مع وكالة الأناضول، قرار حفيدتها، إلغاء الزيارة، احتجاجا على شروط سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

أبدت حزنها الشديد في الوقت نفسه لعدم تمكنها من لقاء الحفيدة طليب، وأضافت: "عندما علمنا بزيارة رشيدة، بدأت الاستعدادات لاستقبالها".

أكملت: " كنت أخطط لذبح خروف، وإقامة حفل لرشيدة".

لفتت إلى أنها أعدت ثوبا مطرزا (ثوب فلسطيني تراثي) لتهديه لحفيدتها.

قال بسام طليب (خال رشيدة)، إن العائلة ترفض أية شروط تضعها إسرائيل لإتمام الزيارة.

أضاف طليب: "من حقها (رشيدة طليب) زيارة بلدتها وعائلتها، لكن هذا هو الاحتلال، لا يريد أن يسمع صوتا يناهضه ويناصر الحقوق الفلسطينية".

وبعد ساعات من موافقة إسرائيل على "زيارة مشروطة"، لعضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، إلى الضفة الغربية، أعلنت الأخيرة، أنها ألغت الزيارة، كون شروطها تتناقض مع "نضالها ضد العنصرية".

وكتبت طليب على صفحتها عبر تويتر إنها "ترفض الزيارة المشروطة التي وافقت عليها إسرائيل، لأن هذا يتناقض مع نضالها ضد العنصرية".

وقالت إن "جدتها ستعارض هذه الزيارة التي تقيد حريتها".

ما القصة؟

أمس الخميس، أعلنت تل أبيب رفض زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لاتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".

لاحقا، أعلن وزير الأمن الداخلي أرييه أدرعي، موافقته السماح لطليب فقط، بزيارة مشروطة لجدتها.

أثار قرار إسرائيل منع "طليب"، و"عمر" غضبا فلسطينيا وصف بـ"المعيب وغير الأخلاقي وصفعة للشعب الأمريكي".

اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أن القرار الإسرائيلي بحق النائبتين الأمريكيتين والتصريحات التحريضية ضدهما "يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأمريكي والعالمي".

تل أبيب رفضت زيارة عضوي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لاتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل"

تحريض أمريكي:

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد حرض إسرائيل على منع الزيارة، حيث قال إنها ستظهر "ضعفاً شديداً" في حال سماحها بدخول نائبتين أمريكيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين.

أضاف عبر تويتر، أن "رشيدة طليب، النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، وزميلتها إلهان عمر، تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما".

وتنتمي طليب، سياسيا إلى جناح بيرني ساندرز، في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحديد رسوم مقبولة للتعليم الجامعي.