بعد يوم من منعها.. إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة جدتها

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، لزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بعد منعها من ذلك في وقت سابق.

رفض.. ثم موافقة:

This woman right here is my sity. She deserves to live in peace & with human dignity. I am who I am because of her. The decision by Israel to bar her granddaughter, a U.S. Congresswoman, is a sign of weakness b/c the truth of what is happening to Palestinians is frightening. pic.twitter.com/GGcFLiH9N3

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 15, 2019