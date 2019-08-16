بعد يوم من منعها.. إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة جدتها

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، لزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بعد منعها من ذلك في وقت سابق.
رفض.. ثم موافقة:
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت، الخميس زيارة مقررة لرشيدة طليب وزميلتها النائبة إلهان عمر، العضوتان الديمقراطيتان، في الكونغرس الأمريكي من دخول القدس وزيارة الأقصى، بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
- أعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية اليوم الجمعة أن إسرائيل ستسمح للنائبة الأمريكية رشيدة طليب بزيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة بعد أن حظرت زيارتها الرسمية تحت ضغط من ترمب.
- كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الخميس إنه لن يسمح لطليب وعضو الكونغرس إلهان عمر اللتين تنتميان للحزب الديمقراطي، بالقيام برحلة مزمعة إلى إسرائيل.
- وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي قال إنه وافق على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، زيارة عائلتها في الضفة الغربية.
- أوضح في بيان الموافقة على طلب عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، القيام بزيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاما.
- بعد منع الزيارة، قرر الوزير أرييه درعي الجمعة السماح بدخول طليب للقيام بـ"زيارة إنسانية لجدتها" مؤكدا أنها "وعدت بعدم الترويج لمسألة مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها".
- جاء القرار بعد يوم واحد من رفض تل أبيب زيارة طليب، وعضو الكونغرس إلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتهامهما بالترويج لمقاطعة إسرائيل.
- كان من المقرر أن تصل النائبتان رشيدة طليب وإلهان عمر، يوم الأحد المقبل، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيارة المسجد الأقصى.
موقف ترمب وتبريرات نتنياهو:
- كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برر، قرار منع دخول النائبتين لإسرائيل" بأن الغرض الوحيد من رحلتهما هو "الإضرار بإسرائيل وزيادة التحريض عليها".
- وقال إن" القانون الإسرائيلي يحظر دخول أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة ويعملون لفرضها على إسرائيل" وأن رشيدة طليب وإلهان عمر روجتا بنشاط لمثل هذا النشاط في الكونغرس.
- غير أن مصدر قال لرويترز إن الحكومة الإسرائيلية اختارت في بادئ الأمر السماح بالزيارة، لكن نتنياهو أجرى مشاورات، الأربعاء، مع أعضاء الحكومة ومستشارين لمراجعة القرار.
- المصدر أكد أن جميع المسؤولين كانوا يؤيدون السماح لنائبتي الكونغرس بالزيارة، لكن بعد ضغط من الرئيس الأمريكي ترمب تراجعوا عن القرار.
- ترمب انتقد خلال الشهور الماضية رشيدة طليب وإلهان عمر ونائبتين أخريين في الكونغرس، واتهمهن بمعاداة إسرائيل، فيما ينظر إليه على أنه محاولة لكسب أصوات الجمهوريين في انتخابات 2020 الرئاسية.
- الرئيس الأمريكي حث إسرائيل، الخميس، على منع زيارة النائبتين، وقال" إذا سمحت إسرائيل للنائبة عمر والنائبة طليب بالزيارة، فسيظهر ذلك ضعفا كبيرا".
- كان ترمب وجّه سابقا انتقادات لاذعة للنائبات، وقال خلال تجمع انتخابي، إن بوسعهن مغادرة البلاد إذا كانت سياساته بشأن قضايا مثل الهجرة والدفاع عن إسرائيل لا تعجبهن.