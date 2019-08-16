بسبب قمع السلطة.. انتقادات لإقامة مؤتمر لتجريم التعذيب في مصر

انتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان، قرار الأمم المتحدة عقد مؤتمر في القاهرة عن التعذيب، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على قمع الحريات منذ وصوله للسلطة.

تعذيب منهجي

قال محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه "لا يمكن لدولة يبقى التعذيب فيها منهجياً وتستضيف مؤتمر التعذيب".

يقول نشطاء حقوق الإنسان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع للحريات في مصر منذ أن وصل للسلطة في 2014.

كثيرا ما نفت السلطات المصرية تقارير عن تورط قوات الأمن في جرائم التعذيب.

يشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب.

المؤتمر يقام بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة في يومي الرابع والخامس من سبتمبر/ أيلول، ويتوقع أن يحضر نحو 80 مشاركا من مؤسسات حكومية وغير حكومية من 19 دولة عربية.

روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال "إنه نوع اعتيادي تماما من المؤتمرات".

كان كولفيل قد صرح في فبراير/ شباط الماضي بأن التعذيب منتشر في مصر.

لم يصدر تعليق من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا لمسؤولين في الهيئة العامة للاستعلامات.

مبررات للقمع

يبرر أنصار السيسي أن "الإجراءات الصارمة ضرورية لاستقرار البلاد بينما تتعافى من الفوضى السياسية وتواجه التحديات الاقتصادية وهجمات المتشددين في شمال سيناء."

تقول السلطات إن مصر دولة تلتزم بالقانون وإن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها.

دأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة.

عيد: "السخرية الأكثر أن ذلك يأتي عن طريق المجلس القومي، والذي ظل دوره هو تلميع صورة الحكومة والتواطؤ على حالة حقوق الإنسان".

قلق أممي