بسبب شروط إسرائيل "القمعية".. رشيدة طليب ترفض زيارة الضفة

أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها سمحت للنائبة الأمريكية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب بزيارة جدتها في الضفة الغربية المحتلة لدواع "إنسانية"، في عرض سارعت النائبة الديمقراطية إلى رفضه.

When I won, it gave the Palestinian people hope that someone will finally speak the truth about the inhumane conditions. I can't allow the State of Israel to take away that light by humiliating me & use my love for my sity to bow down to their oppressive & racist policies. https://t.co/OYIwExV0ga

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 16, 2019