انفصاليو اليمن: سنبسط سيطرتنا على بقية محافظات الجنوب

أكد ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والمدعوم إماراتياً، أن هدف شعب الجنوب المتمثل في استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة لا بديل عنه.
ويعمل المجلس الانتقالي الجنوبي على انفصال الجنوب اليمني عن الشمال، بعد استيلاء قواته على مقرات الحكومة الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
أبرز ما ورد في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي:
القوات لن تنسحب من عدن
- نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، قال إن القوات التابعة للمجلس لن تنسحب من أي مواقع سيطرت عليها في عدن خلال الأيام الأخيرة.
- منصور في مقابلة مع الجزيرة: الحكومة اليمنية لن تعود إلى عدن.
الخارجية اليمنية تعلق عملها في عدن
- أعلنت الخارجية اليمنية تعليق عمل مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، على خلفية ما أسمته بـ"التمرد المسلح" الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، على مؤسسات الحكومة الشرعية.
- ووفق بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، فإن الوزارة ستعلن عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".
- هذه أول جهة حكومية تعلن تعليق عملها، بعد أقل من أسبوع على سيطرة قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، عقب معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في عدن.
الصراع في اليمن
- للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
- منذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
- القوات اليمنية في الجنوب المدعومة من الإمارات قامت بالاستيلاء على مواقع الحكومة اليمينة المؤقتة في عدن وأعلنت نيتها الاستيلاء على بقية مواقع الجنوب وطرد القوات الشمالية قبل أقل من أسبوع.
- أدت الحرب اليمنية، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.