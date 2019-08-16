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سياسة

السودان تعيد فتح مكتب الجزيرة في الخرطوم

مقر شبكة الجزيرة الإعلامية في العاصمة القطرية الدوحة
مقر شبكة الجزيرة الإعلامية في العاصمة القطرية الدوحة
16/8/2019

أبلغ جهاز المخابرات السوداني مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم قرار المجلس العسكري الانتقالي إعادة فتح مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في الخرطوم.

وقال مسؤول أمنى إن بإمكان المكتب مباشرة أعماله الآن.

التفاصيل:
  • سلمت السلطات السودانية معدات المكتب إلى مسؤوليه في الخرطوم، وشمل قرار إعادة فتح المكتب رفع حظر السفر الذي فُرض على مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي مباشرة بعد الإغلاق.
  • ثمنت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان قرار السلطات السودانية، وقالت إن دورها كوسيلة إعلام إخبارية مهنية كان دائما إتاحة المنصات المختلفة للتعبير عن الرأي.
  • أوضح البيان أن الجزيرة غطت السودان بكل مكوناته ومؤسساته وأحداثه وعبر أكثر من عقدين، وكانت شاهدا كذلك على مرحلة انتقالية مهمة.
  • أضاف أن إعادة عمل الجزيرة من السودان هي شهادة أخرى على المهنية التي تتحلى بها، وهي ترجمة لحق كفله القانون الدولي الإنساني للصحفيين ووسائل الإعلام أثناء الأزمات.

وكانت أجهزة الأمن السودانية أبلغت مدير مكتب الجزيرة في 30 من مايو/ أيار الماضي بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات.

كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل من مراسلي وموظفي شبكة الجزيرة، وقال ضباط الأمن حينها إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي.

المصدر : الجزيرة
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