منفذ مجزرة المسجدين يبعث برسالة ويسعى لنقل مكان محاكمته

طلب فريق الدفاع عن المتهم بتنفيذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا والتي راح ضحيتهما أكثر من 51 شخصا في مارس/آذار، نقل المحاكمة من مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد، حيث وقع الهجومان.

