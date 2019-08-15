منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تجرنا لحرب دينية

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، من أن تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى، "محاولة لجر المنطقة إلى حرب دينية".

البيان جاء عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في مدينة رام الله، عقدته لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة.

أبرز ما ورد في الاجتماع:

مدينة القدس تتعرض لسياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة، في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض، من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت.

ندين إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس الشرقية، والاستدعاءات والاعتقالات اليومية، لتصل سياسة التصعيد في الدعوات لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى هدم الهيكل.

تصريحات وزراء في الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى تغيير الوضع القانوني القائم، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه، الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني.

الأمر يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا.

اللجنة تؤكد أهمية صمود شعبنا ومقاومته في عاصمتنا الأبدية خاصة في الأقصى والعيساوية ووادي الحمص في صور باهر وكل أرجاء المدينة، حيث تدخل الهجمة المنظمة على العيساوية شهرها الثالث.

قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 300 مواطن، أصغرهم سنا الطفلة مرام عليان 16 (عاما)، واعتدت على النساء والشيوخ والأطفال وأصغرهم سنا الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات.

جرحت قوات الاحتلال أكثر من 200 فلسطيني، علما بأنها قتلت وبدم بارد الشهيد محمد سمير عبيد في شهر يونيو/حزيران الماضي.

متابعة قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، الذي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة التنفيذ الفوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات التي لا يلتزم بها الاحتلال.

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