كاتبة هندية: نيودلهي تمارس سياسات استعمارية في كشمير

قالت الكاتبة الهندية نيتاشا كول إن السلطات الهندية تنفذ سياسات استعمارية في منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان، حيث تتجاهل السلطات احتياجات سكان كشمير وتمارس إجراءات قمعية بحقهم

وأضافت نيتاشا الأستاذة المساعدة في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة ويستمنستر البريطانية في مقال لها في مجلة فورين بوليسي أن سكان كشمير يعانون من عسكرة حياتهم، واحتلال أراضيهم، وسلطات مطلقة تحظى بها سلطات الأمن تمكنها من تعذيب وقتل الأشخاص أو إخفائهم مع تمتعها بالحصانة من الملاحقة.

أبرز ما جاء في المقال:

تقوم السلطات الهندية بشيطنة طلاب كشمير الذين يعيشون في المدن الهندية وتصورهم باعتبارهم تهديدا أمنيا.

وسائل الإعلام الهندية تتعمد إهانة سكان كشمير ووصفهم بالجحود حيال "الكرم" الهندي.

في المقابل تسيطر على الحياة اليومية في كشمير مشاعر الكرامة والتضامن الاجتماعي والمقاومة.

هذه المرونة تأتي من معرفة سكان كشمير أنها لا تعتمد على الهند، بل الهند هي التي تعتمد على كشمير، وبالتالي تستمر في احتلالها رغم تكاليف هذا الاحتلال.

تهدف الخطوة الهندية الأخيرة إلى سحق روح المقاومة والمرونة لدى الكشميريين باسم التنمية.

تاريخ طويل من القمع الهندي لكشمير:

هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها السلطات الهندية هذه الإجراءات القمعية بحق سكان كشمير.

وقعت في الماضي جولات متكررة من القمع الوحشي لتطلعات سكان كشمير.

استخدمت السلطات الهندية المدنيين الكشميريين دروعا بشرية وتسببت في فقدان العديد من المحتجين الكشميريين لبصرهم عبر استخدام بنادق ضغط الهواء عامي 2016 و2017.

صورت السلطات انتفاضات سكان كشمير عام 2010 باعتبارها إرهابا مدعوما من باكستان.

إذا عدنا أكثر من ذلك سنجد جرائم التعذيب، والاغتصاب الجماعي، والاختفاء القسري، خلال سنوات التسعينيات من القرن العشرين.

خلال الثمانينيات من القرن العشرين كانت السلطات الهندية تمارس سياسة على أساس ديني، كما اعتادت التدخل في الانتخابات، وإقالة القادة الكشميريين، وتقليص الحكم الذاتي خلال الفترة من الخمسينيات وحتى الثمانينيات.

كل هذه الإجراءات القمعية نابعة من تنكر السلطات الهندية للاستفتاء الشعبي الذي وُعد به سكان كشمير عام 1947.

اختلاف الرؤى لا يغير الواقع: