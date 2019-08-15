قوى التغيير بالسودان: مواعيد تشكيل هياكل السلطة في مواعيدها‎

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها.
وحدد الفرقاء السودانيون، السبت المقبل، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق وثيقة الإعلان الدستوري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس/ آب الجاري.
جاء ذلك حسب وثيقة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري.
وفي بيان سابق، أعلنت الجبهة رفضها وثيقة الإعلان الدستوري لـتجاوزها مبادئ محورية في قضية السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم.
وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة، هي تحرير السودان (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، والحركة الشعبية / قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في دارفور.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى وثيقة الإعلان الدستوري، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.