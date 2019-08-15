قذائف حفتر توقع قتيلا وتعطل الملاحة بمطار معيتيقة بطرابلس

قصفت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، فجر اليوم الخميس، مطار معيتيقة الدولي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وفق مصدر أمني ليبي.

وتعرض المطار مجددًا للقصف العشوائي رغم دعوة السفارة الأمريكية قبل أسبوع لوقف استهدافه.

إغلاق المطار

مصادر قالت للجزيرة إن خمسة صواريخ من طراز "غراد" سقطت على مدرج المطار الذي استهدفته قوات حفتر مرارًا منذ بدء هجومها على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة، قال إن هذه القذائف تسببت في تعطيل الملاحة وإغلاق المجال الجوي للمطار إلى حين إشعار آخر.

القصف تسبب في تحويل طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار مصراته الدولي.

شهود عيان ذكروا أن أعمدة الدخان تصاعدت من داخل مطار معيتيقة بعد سقوط عدة قذائف عليه.

جرائم أخرى

تزامنًا مع هجوم المطار، قصفت طائرة تابعة لقوات حفتر مستشفى ميدانيًا تابعًا لقوات حكومة الوفاق في منطقة العزيزية جنوب طرابلس، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بينهم طبيب.

القصف يأتي في ظل مناوشات تشهدها محاور القتال جنوب طرابلس عقب انتهاء الهدنة الإنسانية يومي السبت والأحد الماضيين بمناسبة عيد الأضحى.

وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، نددت بـ "ممارسات بشعة" اقترفتها قوات حفتر، من تصفية 12 أسيرًا و"التمثيل المروع" بجثامين بعضهم.

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