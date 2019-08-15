شرق الفرات: أنقرة تحذر واشنطن من المماطلة في تنفيذ المنطقة الآمنة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، الخميس، إن أنقرة لن تتحمل أي تأخير أمريكي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونيس في العاصمة أنقرة.

تصريحات تشاوش أوغلو

ترمب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا، ويجب إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.

الولايات المتحدة تواصل تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح.

أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا.. مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في "منبج" ولم يلتزموا بوعودهم.

هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي – الأمريكي حول المنطقة الآمنة بسوريا، لهذا، قررنا إنشاء مركز عمليات مشتركة، لقد جاء بعض العسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء هذا المركز. واليوم سيأتي وفد يرأسه نائب قائد القوات الأمريكية في أوربا إلى ولاية شانلي أورفة.

طائرات تركية بدون طيار بدأت تحوم فوق المنطقة الآمنة المخطط إقامتها، وسيتم إنشاء نقاط مراقبة في المنطقة، وتسيير دوريات مشتركة.

الهدف هو تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة لكي يعود السوريون إليها.

لاجئون سوريون وفي مقدمتهم مواطنون أكراد يريدون العودة إلى بلادهم.

هؤلاء اللاجئين لا يشعرون بالأمن في ظل وجود عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة، لأن هذه الوحدات قامت بتهجيرهم منها.

منطقة شرق الفرات أصبحت مأوى للإرهاب، وفي الوقت الذي نجري فيه مباحثات مع الأمريكان، تقوم واشنطن بمواصلة دعم الإرهابيين بالأسلحة، وقد أرسلوا مجددا شاحنات محملة بالسلاح إليهم.

أولاً ينبغي على الأمريكان أن يكونوا صادقين، وثانيا أي محاولة للمماطلة لن يكون مقبولاً من جانب تركيا، والخطوة الأولى في الاتفاق كانت صائبة ويتوجب أن نستكملها.

دبابات الجيش التركي على الحدود مع سوريا

المنطقة الآمنة