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سياسة

شاهد: لحظة تنفيذ فلسطينيين لعملية طعن جنود إسرائيليين في القدس

15/8/2019

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ونشطاء على مواقع التواصل، الخميس، فيديو يوضح لحظة تنفيذ شابين فلسطينيين لعملية طعن قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

التفاصيل:
  • استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بعد تنفيذهما عملية طعن عند باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى. كما أصيب أحد حراس الأقصى بجروح.
  • بيان رسمي لشرطة الاحتلال أفاد أن أحد عناصرها أصيب بجروح متوسطة إثر طعنه من قبل الفلسطينيين.
  • القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة قتلت شابا فلسطينيا بالرصاص، وأصابت آخر بجروح، وصفت حالته بـ"الحرجة جدا" قبل أن يستشهد لاحقا، إثر طعنهما شرطيا إسرائيليا في البلدة القديمة بالقدس.
     

  • في وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن مقتلهما.
اقتحام المسجد الأقصى

  • ذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، في بيان، أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى عقب الحادثة، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة.
  •  أفاد الدبس بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت أبواب الأقصى وسمحت فقط لموظفي الأوقاف وللنساء ولمن هم فوق خمسين عاما من الفلسطينيين بدخوله.
  • إثر ذلك أدى عشرات المصلين صلاة المغرب عند باب الأسباط خارج ساحات المسجد الأقصى، بسبب منعهم من دخوله، حسب الدبس.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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