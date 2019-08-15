شاهد: لحظة تنفيذ فلسطينيين لعملية طعن جنود إسرائيليين في القدس

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ونشطاء على مواقع التواصل، الخميس، فيديو يوضح لحظة تنفيذ شابين فلسطينيين لعملية طعن قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
التفاصيل:
- استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بعد تنفيذهما عملية طعن عند باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى. كما أصيب أحد حراس الأقصى بجروح.
- بيان رسمي لشرطة الاحتلال أفاد أن أحد عناصرها أصيب بجروح متوسطة إثر طعنه من قبل الفلسطينيين.
- القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة قتلت شابا فلسطينيا بالرصاص، وأصابت آخر بجروح، وصفت حالته بـ"الحرجة جدا" قبل أن يستشهد لاحقا، إثر طعنهما شرطيا إسرائيليا في البلدة القديمة بالقدس.
- في وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن مقتلهما.
اقتحام المسجد الأقصى
- ذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، في بيان، أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى عقب الحادثة، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة.
- أفاد الدبس بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت أبواب الأقصى وسمحت فقط لموظفي الأوقاف وللنساء ولمن هم فوق خمسين عاما من الفلسطينيين بدخوله.
- إثر ذلك أدى عشرات المصلين صلاة المغرب عند باب الأسباط خارج ساحات المسجد الأقصى، بسبب منعهم من دخوله، حسب الدبس.