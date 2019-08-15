شاهد: إسقاط طائرة حربية لنظام الأسد وأسر طيارها في إدلب

أعلنت فصائل المعارضة السورية، أمس الأربعاء، إسقاط طائرة حربية لقوات النظام السوري، في محيط قرية التمانعة، الواقعة شرق خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

المعارضة تتبنى والنظام يعترف

وسائل إعلام محلية سورية، بثت لقطات مصورة، على مواقع التواصل، تظهر لحظة سقوط طائرة قالت إنها من طراز سوخوي22.

هيئة تحرير الشام المقاتلة في صفوف المعارضة، قالت إنّ سرية الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت الطائرة بعدما كانت قادمة من مطار التيفور العسكري في حمص.

أشارت وسائل إعلام "تحرير الشام" إلى أن الفصائل المعارضة أسرت أحد الطيارين بعد إسقاط الطائرة.

النظام السوري، أعلن عبر وكالة الأنباء الرسمية، سانا، إسقاط طائرة حربية تابعة له جنوب شرق إدلب.

الوكالة نقلت عن مصدر عسكري قوله، إن الطائرة أسقطت بصاروخ مضاد للطائرات.

ذكر المصدر أن الطائرة كانت مكلفة بتدمير مقرات للمعارضة، وأن مصير الطيار لا يزال مجهولاً.

اللحظات الأولى لسقوط طائرة النظام الحربية، يوم الأربعاء في ريف ادلب ، ويظهر الطيار وهو يهبط بمظلته… pic.twitter.com/rndg0r6aNI — زمان الوصل-Zamanalwsl (@zamanalwsl) August 14, 2019

خسائر أخرى للنظام وحلفائه

تزامن إسقاط الطائرة، مع محاولة تقدم لقوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية والميليشيات المدعومة من إيران في آخر معاقل المعارضة شمال غربي سوريا.

غرفة عمليات الفتح المبين المعارِضة، قالت إنها دمرت دبابتين وسيارة عسكرية تتبعان لقوات النظام وميليشيا حزب الله، جراء المعارك على محور السكيك في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

بثت الجبهة الوطنية للتحرير، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لاستهداف قوات النظام وما أسمته بالميليشيات الإيرانية على محور تل عاس، التي سيطر عليها النظام مؤخراً جنوب إدلب.

ناشطون إعلاميون سوريون، قالوا إن فصائل المعارضة شنت هجوما معاكسا على النظام في ريف إدلب لاستعادة ما خسرته في الأيام الماضية، لا سيما في محور تل عاس.

كما أكدت المعارضة قتل ستة عناصر للنظام السوري بينهم ضابط ليل الثلاثاء-الأربعاء، وصد محاولتهم التقدم في منطقة الباب في ريف حلب الشرقي.

هيئة تحرير الشام تنشر صورة للطيار المجرم الذي أُسْقِطَتْ طائرته بالامس جنوب ادلب pic.twitter.com/e1Opt1z0Ms — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) August 15, 2019

قصف متواصل

قوات النظام السوري قامت بقصف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وجرح آخرون، مساء الأربعاء.

قتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة مسعفين، وأصيب آخرون ظهر الأربعاء، بقصف لروسيا وقوات النظام السوري على محيط مدينة كفرنبل وقريتي كرسعة ومعرة حرمة جنوب محافظة إدلب.

تعرضت قريتي سفوهن وكفرسجنة لقصف صاروخي مصدره قوات النظام بمعسكري جورين وبريديج شمال حماة.

خان شيخون والحرب السورية

يهدد التقدم نحو خان شيخون بتطويق آخر جيب للمعارضة، في محافظة حماة المجاورة، ويشمل بلدات مورك وكفر زيتا واللطامنة.

سيطر النظام في وقت سابق، الأربعاء، على أربع قرى ليصبح على مشارف مدينة خان شيخون.

تعرضت مدينة خان شيخون في 4 أبريل/نيسان 2017، لهجوم كيميائي بغاز السارين السام.

أودى الهجوم بحياة العشرات، ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوجيه ضربة صاروخية لقاعدة جوية سورية، قالت الولايات المتحدة إن الهجوم انطلق منها.

أفاد تحقيق أممي ودولي، بأن النظام السوري هو المسؤول عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون، فيما نفت دمشق استخدام مثل هذه الأسلحة.

شهدت مناطق في ريفي إدلب وحماة تقدماً لصالح قوات النظام، منذ استئنافها العمليات العسكرية، في 4 أغسطس/آب الحالي، عقب إنهائها الهدنة المتفق عليها في محادثات “أستانة 13″، بضمانة روسية- تركية.

#Syria: map showing current situation as pro-Assad forces launched the battle to capture town of #KhanSheikhoun attacking from 2 fronts. Aim is to besiege entire N. #Hama countryside under Rebel control (& #TSK Obs. Post in #Morek). pic.twitter.com/FnPoxnqptf — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 14, 2019

تركيا تمهد لمنطقة آمنة