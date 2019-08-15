رايتس ووتش: المهاجرون الإثيوبيون إلى السعودية تعرضوا لانتهاكات جسيمة

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، بالانتهاكات التي يتعرض لها مهاجرون إثيوبيون في السعودية.

وأضافت المنظمة في تقرير لها استند إلى شهادات عدد من المهاجرين أن حرس الحدود السعودي لا يتردد في إطلاق النار على المهاجرين، وأنهم قتلوا وجرحوا الكثيرين منهم.

تقرير هيومن رايتس:

تنقل المنظمة عن شهادات مهاجرين مرحلين أنه تم احتجازهم في ظروف سيئة في السعودية قبل طردهم.

اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الإثيوبية واليمنية والسعودية بعدم اتخاذ أي تدابير للحد من العنف، الذي تمثل في قتل حرس الحدود السعودي لعدد من المهاجرين.

استند التقرير إلى شهادات مهاجرين إثيوبيين طردوا من السعودية فوثق تعرض هؤلاء للاستغلال والعنف والإتجار بالبشر منذ بداية رحلتهم عبر البحر الأحمر وخليج عدن للوصول إلى السعودية.

لفتت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإثيوبية واليمينية والسعودية "لم تتخذ أي تدابير تذكر إن وُجدت للحد من العنف الذي يواجهه المهاجرون أو التحقق من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها".

ذكر التقرير أيضا أن سلطات الدول الثلاث لم تساعد في عودة مئات آلاف الإثيوبيين الذين طردوا من السعودية منذ 2017.

قال فليكس هورن الباحث في المنظمة والمتخصص في شؤون أفريقيا إن "الكثير من الإثيوبيين الذين كانوا يأملون في حياة أفضل في السعودية يواجهون مخاطر هائلة في الرحلة إليها، من الموت في البحر والتعذيب وكافة صنوف الانتهاكات".

تابع "أعادت السعودية قسرا ومن دون اتباع الإجراءات اللازمة مئات آلاف الإثيوبيين إلى أديس أبابا، ولم يحصّلوا خلال رحلتهم سوى الديون والصدمة".

ولطالما سعى كثير من الإثيوبيين للتوجه إلى السعودية أملا في العثور على عمل فيها هروبا من الفقر في بلادهم.

ومن أجل الوصول إلى السعودية، يتحتم عليهم عبور البحر في مراكب محمّلة بالمهاجرين مهددة بالغرق في أي لحظة خلال الرحلة التي قد تستمر 24 ساعة ولا يحصلون خلالها على طعام ولا ماء.

أوضاع المهاجرين:

روى أحد الناجين لهيومن رايتس ووتش أن المهربين رموا أكثر من 20 منهم في البحر لتخفيف حمولة المركب.

قال الشاهد "كان القارب في خطر، تتقاذفه الأمواج. كان مكتظا بالركاب وعلى وشك الغرق، لكن المهربين أمسكوا ببعض الأشخاص ورموا بهم في البحر، نحو 25 شخصا".

بعد وصولهم إلى اليمن يواجه المهاجرون خطر الوقوع ضحايا "شبكات تهريب وإتجار بالبشر" بعضها إثيوبي "تستخدم العنف أو التهديد به للابتزاز والحصول على فدية من أقارب المهاجرين أو الأشخاص الذي هم على اتصال بهم" حسبما أورد التقرير.

لدى انتقالهم إلى السعودية عابرين الحدود، يقول التقرير، استنادا إلى الشهادات التي جمعها، إن حرس الحدود السعوديين لا يترددون في إطلاق النار على المهاجرين موضحا أنهم قتلوا وجرحوا الكثيرين منهم.

قال مهاجر إثيوبي عمره 26 عاما للمنظمة "كانت هناك جثث تتعفن على الحدود، تتحلل. كأنه قبر".

حسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، كان هناك حوالي 500 ألف إثيوبي في السعودية عندما باشرت الرياض عام 2017 حملة ضد الهجرة غير القانونية.

قامت سلطات المملكة بحسب ما نقل التقرير عن المنظمة الدولية للهجرة بترحيل نحو 260 ألف إثيوبي، أي بمتوسط عشرة آلاف إثيوبي شهريا بين مايو/ آيار 2017 ومارس/ آذار 2019 مشيرا إلى أن عمليات الترحيل مستمرة.

فيما تتلقى إثيوبيا مساعدات من الأسرة الدولية لتولي أمور المهاجرين المبعدين من أوربا، فإن الذين يتم ترحيلهم من السعودية لا يحصلون على أي دعم أو مساعدة.

ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية التعليق على التقرير.