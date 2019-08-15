حرب كلامية.. غانتس يهدد والسنوار يتوعد إسرائيل بالصواريخ

هدد بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بأنه يلقى مصير أحمد الجعبري حال القيام بأي عمل ضد إسرائيل.

بينما أكد السنوار رئيس حركة حماس في خلال كلمة أمام تجمع عائلات خانيونس أن المقاومة الفلسطينية ستمطر المدن الإسرائيلية بمئات الصواريخ إذا ما حاول الاحتلال الإسرائيلي الدخول في حرب معنا.

أبرز تصريحات السنوار:

المقاومة الفلسطينية ستكسر جيش الاحتلال الإسرائيلي المهزوم إذا ما دخل قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية ستمطر المدن الإسرائيلية بمئات الصواريخ إذا ما حاول الاحتلال الإسرائيلي الدخول في حرب معنا.

إذا قدر الله ووقعت الحرب سنكسر جيشهم لن تقوم بعده قائمة ونحن نعرف ما نقول ونقصد ما نقول وليعرف عدونا أننا صادقين وأننا لا نلقي القول جزافا.

صحيح أننا نريد أن نجنب أهلنا الحرب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلا أننا نصنع الصواريخ ونحفر الأنفاق وندرب الشباب ولن نتخلى عن هذه المهمة رغم التجويع والحصار.

نحن على أعتاب التحرير والعودة، نجدد لكم وبكم العهد بأننا سنواصل مسيرتنا وجهدنا على طريق تحقيق الوحدة الوطنية على أساس مشروع الثوابت والمقاومة والتحرير والعودة.

نحن وإخواننا في فصائل المقاومة بكتائب القسام وسرايا القدس نعمل ليل نهار للتحضيرات والترتيبات للتحرير والعودة وصد العدوان.

العلامة البارزة والأشهر في التطور الوطني الفلسطيني، هي الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركة.

بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ورئيس حزب أزرق أبيض المنافس لحزب نتنياهو على السلطة

وكان بيني غانتس وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، قد هدد السنوار في تصريحات أوردها موقع صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية.

أبرز تصريحات غانتس:

يجب أن يتذكر السنوار من قبله، أنه كان هناك واحد اسمه أحمد الجعبري، والذي توجه بسيارته من نقطة أ إلى نقطة ب ولم يصل أبداً".

إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى.

حماس تحتجز مليوني رهينة في غزة"، ونحن على استعداد للاتفاق على تهدئة طويلة الأجل بالكامل وفق شرطين.

الشرط الأول، هو الهدوء التام بدون بالونات ولا طائرات ورقية ولا صواريخ.

الشرط الثاني يتمثل في إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم.

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