باكستان تعلن مقتل 3 من جنودها و 5 من الهند في كشمير

قالت باكستان إن 3 من جنودها و5 من جنود الهند قتلوا في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام.

قتلى وجرحى في اشتباكات باكستانية وهندية

قال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية في تغريدة على تويتر، الخميس، إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة. وأضاف "يستمر التبادل المتقطع لإطلاق النار".

In efforts to divert attention from precarious situation in IOJ&K,Indian Army increases firing along LOC.

3 Pakistani soldiers embraced shahadat. Pakistan Army responded effectively. 5 Indian soldiers killed, many injured, bunkers damaged. Intermittent exchange of fire continues. pic.twitter.com/wx1RoYdiKE — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 15, 2019

نفى متحدث باسم الجيش الهندي ذلك. وقال "لا قتلى. هذا الادعاء باطل".

الجيش الهندي قال في بيان إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار بين البلدين بدءا من السابعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي.

يأتي سقوط القتلى في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.

اجتماع لمجلس الأمن

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة غدا الجمعة بناء على طلب الصين وباكستان لبحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.

لا يرجح أن يقوم المجلس الذي يضم 15 دولة بأي تحرك، إذ تدعم الولايات المتحدة عادة الهند بينما تدعم الصين باكستان.

حشد عسكري كبير من القوات الهندية في كشمير

وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي قال في خطاب لمجلس الأمن، الثلاثاء، "باكستان لن تكون السبب في نشوب صراع. لكن الهند يجب ألا تفسر ما نتحلى به من ضبط النفس على أنه ضعف".

الوزير تابع قائلا "إذا اختارت الهند اللجوء للقوة مجددا.. فستضطر باكستان للرد بكل قوتها، دفاعا عن النفس".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا الهند وباكستان إلى الإحجام عن أي خطوات قد تؤثر على الوضع الخاص لجامو وكشمير. وعبر أيضا عن قلقه إزاء تقارير عن فرض قيود على الجزء الهندي من كشمير.

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