انفصاليو اليمن: على السعودية الاعتراف بنا إذا أرادت هزيمة الحوثيين

قال صالح النود المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن،‭ ‬والمقيم في بريطانيا، لرويترز، الأربعاء، إن التخلي عن السيطرة على عدن ليس مطروحًا على المائدة في الوقت الحالي.

وحول احتمالية انفصال الجنوب، قال "هذا احتمال حقيقي الآن"، مضيفًا أن "أحد الخيارات هو وجود حكومتين، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب".

أبرز تصريحات صالح النود لـ "رويترز":

على السعوديين اتخاذ القرار: فهل يريدون الفوز في الحرب على الحوثيين؟ إذا كانوا يريدون ذلك فعليهم الاعتراف بنا، المجلس الانتقالي الجنوبي، في حكم الجنوب وإدارته حتى في الفترة الانتقالية".

أقول لمحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) إذا كنت تريد فعلا الانتصار في الحرب فقد كان الجنوبيون شركاء ذوي مصداقية وبرهنوا على أن بإمكانهم التواصل بشكل بناء … لكنهم يحتاجون في المقابل الحفاظ على الجنوب نظيفًا من هؤلاء المسؤولين الفاسدين المنتسبين للإصلاح.

نحن هناك باقون لكننا باقون لسبب إيجابي: صونا للاستقرار.

السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إخراج جميع عناصر حزب الإصلاح الإسلامي، الذي يعد من أركان حكومة هادي، من مراكز النفوذ كلها ومعها أي ساسة ينتمون للشمال.

ستكون بداية طيبة جدا أن يتم إخراج الإصلاح من الجنوب كله والسماح للجنوبيين بحكم أنفسهم … نحن نرى أن الإصلاح تغلغل في الحكومة أو سيطر عليها.

أحد السبل الممكنة للخروج من المأزق هو تسليم مسؤولية الأمن في الثكنات لقوات الحزام الأمني وهي الجناح العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي أو شرطة عدن.

الجنوبيون لن يقبلوا بعد الآن بتهميشهم.

عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة متأخرة كثيرًا ومن الضروري أن تلحق بالتطورات.

أي موقع سلطة يجب أن يكون في أيدي الجنوبيين. يجب منح الجنوبيين السلطة لحكم أنفسهم ويجب أن يتواصل الجنوبيون كشريك كامل في عملية السلام.

مازال بإمكاننا أن نكون جزءًا من اليمن ويمكن لهادي أن يظل رئيسًا لكن لابد أن يحكم الجنوبيون الجنوب.

في المقابل، أكدت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها لن تجري أي حوار سياسي مع الانفصاليين الجنوبيين قبل انسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها في العاصمة المؤقتة عدن.

تبادل الاتهامات

يتهم المجلس الانتقالي الجنوبي حزب الإصلاح بالتواطؤ في هجوم صاروخي دام شنه الحوثيون على القوات الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر غير أن الحزب ينفي هذا الاتهام.

وعد التحالف السعودي الإماراتي بالتحرك عسكريا ضد الانفصاليين إذا لم يخلوا المواقع الحكومية.

بلغت الحرب اليمنية مرحلة جمود منذ سنوات وتعرضت السعودية والإمارات لضغوط من الحلفاء الغربيين بما في ذلك الدول الموردة للأسلحة للتحالف، وذلك لإنهاء الصراع الذي دفع اليمن إلى حافة المجاعة.

دور الإمارات

في يونيو/حزيران قلصت الإمارات وجودها في اليمن وتركت خلفها الآلاف من القوات الجنوبية التي سلحتها ودربتها.

مسؤول يمني لرويترز إن سيطرة الانفصاليين على عدن حظيت بموافقة الإمارات وإن هدفها إبعاد قوات حزب الإصلاح.

مركز سوفان في نيويورك قال في إفادة، الأربعاء "يبدو الآن أن أبو ظبي تعيد النظر في الحكمة وراء السياسة الخارجية السعودية في ظل ابن سلمان والتي لم تحقق انتصارات ملموسة تذكر".

في حين تستطيع الإمارات الخروج من اليمن مع الاحتفاظ بنفوذ على القوات الجنوبية فإنه لا يمكن للسعودية الرحيل دون تحييد حركة الحوثي المسلحة على حدودها.

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