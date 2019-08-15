المخلافي: اليمنيون فقدوا ثقتهم بالتحالف.. والانفصاليون يحتفلون

قال عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، إن اليمنيين فقدوا الثقة في التحالف السعودي الإماراتي.
وقبل أقل من أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.
وحملت الخارجية اليمنية، الخميس، دولة الإمارات وما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، مسؤولية انقلاب عدن.
وطالبت الخارجية اليمنية الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك "المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري".
تغريدات المخلافي
على التحالف العربي أن يدرك حجم ما حدث في عدن ومخاطره حتى وإن كانت بعض أطرافه مشاركة في ذلك.
اليمنيون فقدوا ثقتهم بالتحالف العربي الذي أيدوه وأعطوه مشروعية عززت المشروعية القانونية من السلطة الشرعية والمجتمع الدولي.
على من خطط وعمل لذلك (أحداث عدن) داخليًا وخارجيًا أن يدرك حقيقتين، الأولى أنه أول من سيكتوي بنار ذلك والثانية أن الأوطان والشعوب لا تموت.
استمرار ذات الأوضاع سوف يؤدي إلى تحويل الحرب من وطنية في مواجهة انقلاب إلى حروب أهلية في كل مكان.
كل الانقلابات والمشاريع الصغيرة في صنعاء أو عدن أو أي مكان من الوطن هي مشاريع تدمير للحاضر.
الانقلاب الجديد في عدن ليس إلا نسخة من الانقلاب الأول في صنعاء وتحت ذات الدعاوى ونفس الأساليب.
لا يزال لدى الشرعية والقوى السياسية الداعمة لها والساعية لاستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث الكثير من الخيارات لمواجهة ما تعرض ويتعرض له الوطن منذ 2014.
الأوضاع ستذهب إلى مزيد من التشظي وسيدفع الجميع الثمن شمالا وجنوبا ما لم يتم إجراء مراجعة عميقة وشاملة لكل ما حدث منذ انقلاب الحوثي والخروج برؤية جادة للإنقاذ.
على التحالف العربي ان يدرك حجم ماحدث في عدن ومخاطره حتى وان كانت بعض أطرافه مشاركة في ذلك، ان اول ما يجب ادراكه ان اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف العربي الذي أيدوه وأعطوه مشروعية عززت المشروعية القانونية من السلطة الشرعية والمجتمع الدولي ولاشك انه سيكون لذلك عواقب يجب التفكير بها.
قالت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، إنها تراقب الأحداث في عدن وتدرس ما يؤول إليه الوضع هناك، وفقا لتغريدة كتبها عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي.
وصلت لجنة عسكرية سعودية، الخميس، إلى عدن، للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المدينة المواقع العسكرية، والمؤسسات التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية.
قال مصدر في حكومة الرئيس هادي لوكالة فرانس برس الخميس إن اللجنة وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الامني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها".
أكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي وصول اللجنة، موضحا "سنعقد معها لقاءات" دون المزيد من التفاصيل.
يأتي إرسال الوفد المشترك بعد زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى السعودية الإثنين ولقائه مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.
الانفصاليون يحتفلون
شهدت عدن انطلاق فعاليات مهرجان جماهيري، الخميس، استجابة لدعوة وجهها "المجلس الانتقالي الجنوبي" لأنصاره تحت اسم "مليونية النصر والثبات".
يهدف المجلس من إقامة الفعالية، إلى إظهار حجم الدعم الجماهيري الذي يحظى به، قبل الذهاب إلى الحوار الذي دعت إليه السعودية بين المجلس والحكومة اليمنية، بحسب مراقبين.
قال سكان محليون إن مدرعات وأطقم عسكرية انتشرت على مداخل محافظة عدن الثلاثة، فيما تم تطويق ساحة العروض بسياج أمني كبير، خضع فيه الداخلون والمشاركون في المهرجان لعملية تفتيش دقيقة.
دعا بيان صادر عن المجلس الانتقالي أثناء الفعالية دول التحالف العربي إلى تسليم إدارة الجنوب لأهلها وتمكينهم من إقامة دولتهم.
طالب البيان كذلك المجتمع الدولي والتحالف العربي "باحترام إرادة شعب الجنوب في مطالبته بالاستقلال".
جدد الحاضرون تفويضهم لرئيس المجلس "عيدروس الزبيدي" المدعوم من الإمارات بمواصلة ما سموه "تحمل المسؤولية التاريخية بالتفويض الممنوح له من الشعب لإقامة دولة الجنوب". كما شددوا على ضرورة استكمال وتطهير باقي المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى وادي حضرموت "شرقي البلاد"، الخاضع لقوات الحكومة الشرعية.