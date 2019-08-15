الغموض يلف مصير آخر معاهدة نووية بين موسكو وواشنطن

ذكر السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان، الأربعاء، أن آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة عفا عليها الزمن وتشوبها عيوب.

التفاصيل:

قال هانتسمان إنه يمكن إلغاء المعاهدة كلية عندما ينتهي العمل بها في 2021 وأن تحل محلها أخرى جديدة.

قال هانتسمان لمحطة إيخو موسكفي الإذاعية: "يريد البعض تمديد العمل (بمعاهدة) ستارت الجديدة. والبعض يدفع باتجاه إيجاد شيء جديد. لست متأكدا من المنحى الذي ستسير فيه الأمور".

ماذا تفعل معاهدة ستارت:

تحد معاهدة ستارت الجديدة عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها بحيث لا تتجاوز 1550، وهو أقل مستوى منذ عقود.

تحد أيضا من عدد منصات الإطلاق النووية والصواريخ التي تُطلق من البر والبحر ومن القاذفات النووية التي يمكنهما امتلاكها.

وأصبح مستقبل المعاهدة محل نقاش بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة أخرى تتعلق بالصواريخ النووية مع روسيا هذا الشهر بعدما رأت أن موسكو تنتهك تلك المعاهدة، وهو اتهام ينفيه الكرملين.

ويعتبر كثير من الخبراء أن معاهدة ستارت الجديدة هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع سباق تسلح مطلق العنان بين عدوي الحرب الباردة.

ويمكن تمديد تلك المعاهدة لخمس سنوات أخرى بعد انقضائها في فبراير/ شباط 2021 وذلك من خلال اتفاق مشترك.

انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية:

الولايات المتحدة كانت قد انسحبت رسميا في الثاني من أغسطس/آب الجاري من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987، وقالت إن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها.

مسؤولون بالإدارة الأمريكية قالوا للصحفيين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ قرارا بإنهاء التزام الولايات المتحدة بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت عام 1987.

جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو آنذاك أن روسيا فشلت بالالتزام الكامل بالمعاهدة من خلال عدم قبولها تدمير أنظمتها الصاروخية التي لا تتطابق معها مثل صواريخ الأرض ذات المدى المتوسط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاقية جديدة لتحل مكان المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وكانت الولايات المتحدة أشارت قبل ستة أشهر إلى عزمها الانسحاب من المعاهدة إذا لم تتحرك روسيا للالتزام بها.

والمعاهدة كانت تحظر على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوربا.

وفي 1987 وقع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، معاهدة يلتزم بموجبها البلدان بعدم اختبار أو نشر صواريخ تطلق من البر بمدى يراوح بين 500 و5500 كم.