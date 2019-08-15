الصين تحشد قوات عسكرية قرب الحدود مع هونغ كونغ

تجمعت قوات صينية عسكرية اليوم، في مدينة تقع على حدود منطقة هونغ كونغ في حين قالت بيجين إنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا خرجت الأمور عن السيطرة في المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

قوات صينية قرب حدود هونغ كونغ:

أظهرت صورة ملتقطة عبر الأقمار الصناعية عربات عسكرية مصفوفة داخل استاد رياضي بمدينة شنزين الصينية الواقعة على الحدود مع هونغ كونغ، وشوهد المئات من أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يتدربون اليوم الخميس في استاد رياضي.

سفير الصين في لندن ليو شياو مينغ، قال إن الصين" لن تقف مكتوفة الأيدي ولديها الإمكانات لإعادة الهدوء بسرعة إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ عن السيطرة".

مينغ: إذا تدهور الوضع وتحول إلى اضطرابات لا تقدر حكومة المنطقة الإدارية الخاصة السيطرة عليها، فإن الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي، لدينا حلول كافية وقدرة كافية لقمع الاضطرابات بسرعة.

تشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجند في تدريبات تجري بينما تزداد المخاوف من إمكانية تدخل الصين لوضع حد لعشرة أسابيع من الاضطرابات في هونغ كونغ.

شاهد صحفي من فرانس برس رجالا يرتدون بزات عسكرية قد يبلغ عددهم آلافا، وهم يمرون في صفوف ويتدربون على الجري بينما يقوم آخرون بجولات على دراجات نارية داخل الملعب الذي يبعد سبعة كيلومترات عن حدود هونغ كونغ.

لم يعرف سبب وجود هذه القوات في الملعب، في حين نشرت وسائل الإعلام الحكومية تسجيلات فيديو لقوافل عسكرية تسير باتجاه شينزن.

قلق أمريكي:

كانت واشنطن أعربت، الأربعاء عن قلقها من تحركات القوات الصينية على الحدود مع هونغ كونغ ودعت بيجين إلى احترام الحكم الذاتي في المنطقة، مع استمرار الاحتجاجات.

بعد يوم من تصريح للرئيس دونالد ترمب بدا وكأنه ينأى بنفسه عن الوضع في هونغ كونغ، أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية عن القلق بشأن "التقليص المتواصل" للحكم الذاتي في المنطقة، مؤكدا الدعم "القوي" لحرية التعبير والتجمع السلمي في المنطقة.

المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق الشديد من تحركات الصين العسكرية على الحدود مع هونغ كونغ".

وأكد أن الاحتجاجات، تعكس "مخاوف واسعة ومشروعة" لدى مواطني هونغ كونغ بشأن خسارة الحكم الذاتي الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق بين لندن وبكين بشأن اعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في 1997.

الشرطة في هونغ كونغ تشتبك مع متظاهرين رافضين لتسليم المجرمين للسلطات الصينية ـ رويترز

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