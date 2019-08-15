السودان: قوى الحرية والتغيير تعلن مرشحها لرئاسة الوزراء

رحب "تجمع المهنيين السودانيين"، الخميس، باتفاق هياكل "قوى الحرية والتغيير" على ترشيح عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في الفترة الانتقالية.

حمدوك مرشحا لرئاسة الوزراء

أعرب التجمع، وهو كيان غير رسمي كان يقود الاحتجاجات بالسودان خلال الأشهر الماضية، عن التمنيات بالتوفيق لحمدوك "في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ بلادنا وشعبنا".

التجمع قال في بيان على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سيقدم "كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة" وأكد أنه لا تهاون" في أي من أهدافها".

من المقرر أن يتم بعد غد السبت التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

من هو عبد الله حمدوك؟

منذ فترة تنتشر شائعات عن اختيار تحالف قوى الحرية والتغيير لحمدوك الذي كان آخر منصب تولاه هو نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كما تولى مناصب في منظمة العمل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.

حمدوك حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.

عمل في سنوات ماضية خبيرًا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان، كما عمل مسؤولا في وزارة المالية السودانية في الثمانينيات.

ذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.

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