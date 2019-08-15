اجتماعات سرية بين الإمارات وإسرائيل لتنسيق جهود التصدي لإيران

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إسرائيل والإمارات عقدتا اجتماعين سريين بترتيب من الولايات المتحدة، لتنسيق جهود التصدي لإيران.

ترتيب أمريكي إسرائيلي إماراتي لمواجهة إيران:

الصحيفة ذكرت أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك هو من نسق الاجتماعين بين الإمارات وإسرائيل، وأن الاجتماع الأول عُقد في الربيع الماضي، بينما عُقد الثاني مؤخرا.

أضافت أن امتلاك الإمارات قناة دبلوماسية خلفية مع إيران يعقد جهود الولايات المتحدة لتشديد المواقف ضد طهران.

نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي سابق قوله إنه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى مساعدة إسرائيل والإمارات في حمل عدد من الدول العربية والأوربية على اتخاذ مواقف متشددة تجاه إيران، فإن امتلاك الإمارات قناة دبلوماسية خلفية للتواصل مع طهران حول ما يتعلق بأمن الملاحة يعقد هذه المواقف.

مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور قال إن اللقاءين اللذين عقدا بين الإمارات وإسرائيل لا يعرف بهما على المستوى الأمريكي سوى عدد قليل من المسؤولين.

نقل المراسل عن الصحيفة أن الاجتماعين تطرقا إلى التنسيق بين البلدين على المستويات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية.

لفت المراسل إلى أن هذين الاجتماعين كانا ثمرة لمؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الذي عقدته الولايات المتحدة بمشاركة عدد من الدول العربية إضافة إلى إسرائيل، والذي نجح في إيجاد آلية تنسيق بين أبوظبي وتل أبيب فيما يتعلق بالشأن الإيراني.

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك

شكوك في واشنطن حيال الموقف الإماراتي:

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مسؤولين ومحللين قبل أيام قولهم إن هناك شكوكا بشأن مدى تعويل الولايات المتحدة على الدعم الإماراتي، إذا أدت التوترات الحالية في الخليج إلى حرب مع إيران.

قال مسؤولون إماراتيون للصحيفة إن أبو ظبي -التي أيدت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران- لم يكن في نيتها أن يؤدي هذا الانسحاب إلى مواجهة كتلك التي شهدها الخليج مؤخرا.

الصحيفة أضافت أن من شأن ذلك أن يثير تساؤلات عن قدرة أبوظبي على أن تكون حليفا يمكن الاعتماد عليه في حال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، لافتة إلى تراجع طموحها الإقليمي مع ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران.

الصحيفة أشارت إلى أن الإمارات سبق أن أرسلت وفدا من خفر السواحل إلى طهران لمناقشة الأمن البحري، مما وضعها على خلاف مع هدف واشنطن في عزل إيران.

نقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي -اشترط عدم الكشف عن هويته- قوله إن الإمارات لا تريد الحرب، مضيفا أن أهم شيء هو الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في هذا الجزء من العالم.

وسبق أن أعلنت الخارجية الإيرانية أن مشاركة إسرائيل في تحالف ترعاه الولايات المتحدة في مياه الخليج هو تهديد صريح لأمن طهران القومي، مؤكدة أنها ستتعامل بقوة مع أي وجود إسرائيلي في مياه الخليج ضمن سياساتها الرادعة والدفاعية.