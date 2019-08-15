إلهان عمر ترد على قرار منعها من دخول إسرائيل.. ونتنياهو يبرر

قالت إلهان عمر عضو الكونغرس الأمريكي، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي انحاز إلى "كارهي الإسلام" مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد منعها من دخول إسرائيل.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أعلنت، الخميس، منع عضوتي الكونغرس الديمقراطيتين، رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول القدس وزيارة الأقصى، في أعقاب طلب ترمب.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الديمقراطيين في الكونغرس يستعدون لخوض معركة مع نتنياهو بعد أن أبلغت حكومته قادة الكونغرس بقرارها.

وكان من المقرر أن تصل النائبتان، الأحد المقبل، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيارة المسجد الأقصى المبارك.

بيان إلهان عمر:

إنها إهانة، أن يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت ضغوط من الرئيس ترمب، دخول ممثلي الحكومة الأمريكية بلاده.

ما يدعو للأسى، أن تلك الخطوة لم تكن مفاجئة في ضوء المواقف العامة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي يقاوم باستمرار جهود السلام، ويعرقل حرية حركة الفلسطينيين، ويحد من المعرفة العامة بالحقائق الوحشية للاحتلال، وينحاز إلى جانب كارهي الإسلام مثل دونالد ترمب.

ما يدعو للسخرية في اتخاذ "الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط لهذا القرار هو أنه إهانة للقيم الديمقراطية وأيضا رد قاس على زيارة مسؤولين حكوميين من بلد حليف.

النائبتان المسلمتان بالكونغرس رشيدة طليب(يسار) وإلهان عمر

تبرير نتنياهو

برر نتنياهو قرار منع النائبتين من دخول إسرائيل، قائلاً إن الغرض الوحيد من رحلتهما هو "الإضرار بإسرائيل وزيادة التحريض عليها".

أضاف: "القانون الإسرائيلي يحظر دخول أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة ويعملون لفرضها على إسرائيل". وتابع أن رشيدة طليب وإلهان عمر روجتا بنشاط لمثل هذا النشاط في الكونغرس.

أشار نتنياهو إلى أن أيا من طليب وعمر لم تطلبا لقاء مسؤولين إسرائيليين كدليل على موقفهم، من بين أسباب أخرى.

ذكر نتنياهو أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سوف تدرس طلبًا إنسانيًا من طليب لزيارة عائلتها والسماح لها بالدخول إذا "تعهدت بعدم القيام بأي أعمال لتشجيع المقاطعة ضد إسرائيل".

رويترز: نتنياهو تراجع عن السماح لإلهان عمر ورشيدة طليب بدخول إسرائيل بضغط من ترمب

ضغوط من ترمب

مصدر قال لرويترز إن الحكومة الإسرائيلية اختارت في بادئ الأمر السماح بالزيارة، لكن نتنياهو أجرى مشاورات، أمس الأربعاء، مع أعضاء الحكومة ومستشارين لمراجعة القرار.

المصدر أكد أن جميع المسؤولين كانوا يؤيدون السماح لنائبتي الكونغرس بالزيارة، لكن بعد ضغط ترمب تراجعوا عن القرار.

ترمب انتقد خلال الشهور الماضية رشيدة طليب وإلهان عمر ونائبتين أخريين في الكونغرس، واتهمهن بمعاداة إسرائيل، فيما ينظر إليه على أنه محاولة لكسب أصوات الجمهوريين في انتخابات 2020 الرئاسية.

حث ترمب إسرائيل في وقت سابق، الخميس، على منع زيارة النائبتين.

كتب ترمب على تويتر "إذا سمحت إسرائيل للنائبة عمر والنائبة طليب بالزيارة، فسيظهر ذلك ضعفا كبيرا".

قال موقع أكسيوس الإخباري، السبت الماضي، إن ترمب قال لمستشارين إنه يعتقد أن نتنياهو يجب أن يستخدم قانون مكافحة المقاطعة لمنع زيارة النائبتين.

ترمب حث إسرائيل في وقت سابق اليوم الخميس على منع زيارة النائبتين

توتر مع الديمقراطيين