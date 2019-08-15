إطلاق سراح طاقم الناقلة الإيرانية وأمريكا تطلب تمديد احتجازها

أفرجت سلطات جبل طارق التابعة للتاج البريطاني، الخميس، عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" بينما أرجأت المحكمة العليا اتخاذ قرار بشأن الناقلة بعدما طالبت واشنطن بتمديد احتجازها.

وكان من المقرر أن تفرج حكومة جبل طارق عن غريس1، ولكن قبل ساعات فقط من ذلك سعت وزارة العدل الأمريكية إلى احتجازها.

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حكومة جبل طارق أفرجت رسميًا عن قبطان الناقلة الإيرانية وثلاثة ضباط، بكفالة.

مراسلة الجزيرة قالت إن محكمة جبل طارق العليا تلقت طلبًا من وزارة العدل الأمريكية بتمديد احتجاز الناقلة "غريس1".

صحيفة جبل طارق كرونيكل: وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة التي تحتجزها سلطات جبل طارق منذ شهر، قبل ساعات من الموعد الذي كانت حكومة جبل طارق تعتزم الإفراج عنها فيه.

الصحيفة نقلت عن رئيس المحكمة العليا أنتوني دادلي تأكيده: لولا التحرك الأمريكي لكانت الناقلة أبحرت.

من شأن الطلب الأمريكي أن يعقد احتمال تبادل للناقلات بين لندن وطهران. ويعني الطلب أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "غريس1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.

وزارة الخارجية البريطانية قالت إنه ليس بوسعها التعليق على مصير الناقلة الإيرانية "غريس1".

كان مصدر في جبل طارق قال لرويترز قبل جلسة المحكمة إن من المرجح السماح لـ "غريس1" بالمغادرة مما أثار تكهنات بشأن تبادل محتمل للناقلة مع إيران.

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