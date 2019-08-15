"إسرائيل" تمنع نائبتين مسلمتين بالكونغرس الأمريكي من زيارة الأقصى

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا، اليوم الخميس، منع عضوتي الكونغرس الديمقراطيتين، رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول القدس وزيارة الأقصى، في أعقاب طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأربك قرار النائبتين، زيارة المسجد الأقصى، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن السماح لهما أو منعهما من دخول الأراضي المحتلة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الديمقراطيين في الكونغرس يستعدون لخوض معركة جديدة مع نتنياهو بعد أن أبلغت حكومته قادة الكونغرس أنها ستمنع نائبتين مسلمتين من دخول الأراضي المحتلة.

زيارة الحرم القدسي

كان من المقرر أن تصل النائبتان من أصول عربية، يوم الأحد القادم، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيارة المسجد الأقصى المبارك.

سلطات الاحتلال كانت تخشى أن تصدر من النائبتين تصريحات تهاجم فيها "إسرائيل"، خاصة في ظل مواقفهما المعادية للاحتلال وإطلاق تصريحات مماثلة سابقًا، بالإضافة إلى دعمهما لحركة المقاطعة (بس دي إس) ضد "إسرائيل".

الاحتلال يرى أن طلب النائبتين يعد "مادة مشتعلة" إضافية إلى جانب التوتر الكبير الذي شهده المسجد الأقصى في الأيام الماضية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

بحسب قناة 13 الإسرائيلية، فإن "إسرائيل" كانت تستعد لمثل هذه الزيارة المحتملة، التي أعلن عنها قبل شهر.

القناة الإسرائيلية كشفت قبل يومين، أن حكومة الاحتلال تخشى من قيام رشيدة وإلهان بزيارة إلى المسجد الأقصى، برفقة ممثلين عن السلطة الفلسطينية.

القناة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن نائب مستشار الأمن القومي عقد في الأيام الأخيرة جلسة تحضيرية سرية في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية من أجل السماح لهما بدخول "إسرائيل" رغم مواقفهما القوية ضدها.

صدرت تعليمات لشرطة الاحتلال بعدم منع النائبتين من الوصول إلى الأقصى، ولكن بدون أن يسمح لمسؤولين فلسطينيين بالانضمام إليهن، وفق القناة الإسرائيلية.

وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى إجراء مراسلات بين مكتب نتنياهو والسفارة الأمريكية، طلبت فيها "إسرائيل" أسماء الوفود المرافقة حتى يتم دراسة كل حالة بحالتها.

كان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية قرارها بشأن النائبتين أمس الأربعاء، لكنها أبلغت المشرعين في الكونغرس أنها ستصدر إعلانًا بهذا الصدد اليوم الخميس.

ترمب طلب من نتنياهو عدم السماح لطليب وعمر بدخول الأراضي المحتلة

نتنياهو متخبط

في وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو لا يزال مترددًا بشأن السماح لعضوي الكونغرس الأمريكي بالدخول إلى الأراضي المحتلة، بعد أن سبق وقرر عدم منعهما.

بينما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من نتنياهو عدم السماح لطليب وعمر بدخول الأراضي المحتلة، طالب مسؤولون في الحزب الديمقراطي الحكومة الإسرائيلية السماح لهما بالدخول.

كان ترمب قد عبر عن عدم الرضا من قرار نتنياهو الأوّلي عدم منع دخول النائبتين إلى الأراضي المحتلة.

الشهر الماضي، أشارت تقديرات إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتجنب منع من دخول الأراضي المحتلة، حرصًا على "صورة إسرائيل في الخارج" ومنعًا لـ "الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".

زيارة النائبتين كانت ستأتي قبل ثلاثة أسابيع من إعادة الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر/أيلول حيث يخوض نتنياهو معركة مريرة من أجل البقاء في منصبه ويحتاج إلى أن يبدو قويا أمام التيار اليميني المتشدد الداعم له.

في وقت سابق، كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن هدف "إسرائيل" الآن هو التقليل من الهيبة الإعلامية لهذه الزيارة من خلال ضربة استباقية في وسائل الإعلام الإسرائيلية وأتباعها، قبل وصول رشيدة وإلهان إلى القدس المحتلة.

الديموقراطيون يستعدون

القرار المحتمل بمنع النائبتين من دخول الأراضي المحتلة، أثار رد فعل قوي من جانب القيادة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي وبعض المنظمات الموالية لـ "إسرائيل"، والتي حذرت من منع أعضاء الكونغرس الحاليين من دخول "إسرائيل" بسبب معتقداتهم السياسية.

من المرجح أن يؤدي رفض دخول إلهان عمر ورشيدة طليب للأراضي المحتلة إلى تعميق الفجوة بين حكومة نتنياهو والديمقراطيين في الكونغرس، الذين قالوا إن هذا التحرك لا يتفق مع تفاخر "إسرائيل" بأنها بلد ديمقراطي يتسامح مع الحق في التعبير السياسي.

غير أن منع دخول إلهان عمر ورشيدة طليب سيكون لطمة للسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، الذي قال الشهر الماضي إن "إسرائيل" لن تمنع دخول أي من المشرعين الأمريكيين "احترامًا للكونغرس الأمريكي والتحالف الكبير بين إسرائيل وأمريكا".

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رشيدة طليب وإلهان عمر تزوران الأراضي الفلسطينية المحتلة