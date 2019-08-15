"إسرائيل" تمنع نائبتين مسلمتين بالكونغرس الأمريكي من زيارة الأقصى

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا، اليوم الخميس، منع عضوتي الكونغرس الديمقراطيتين، رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول القدس وزيارة الأقصى، في أعقاب طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأربك قرار النائبتين، زيارة المسجد الأقصى، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن السماح لهما أو منعهما من دخول الأراضي المحتلة.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الديمقراطيين في الكونغرس يستعدون لخوض معركة جديدة مع نتنياهو بعد أن أبلغت حكومته قادة الكونغرس أنها ستمنع نائبتين مسلمتين من دخول الأراضي المحتلة.
كان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية قرارها بشأن النائبتين أمس الأربعاء، لكنها أبلغت المشرعين في الكونغرس أنها ستصدر إعلانًا بهذا الصدد اليوم الخميس.
زيارة النائبتين كانت ستأتي قبل ثلاثة أسابيع من إعادة الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر/أيلول حيث يخوض نتنياهو معركة مريرة من أجل البقاء في منصبه ويحتاج إلى أن يبدو قويا أمام التيار اليميني المتشدد الداعم له.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي: