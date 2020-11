أمريكا تحظر دخول رئيس مخابرات البشير إلى أراضيها

اتهمت واشنطن، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله الشهير بـ (صلاح قوش ) بممارسة التعذيب، وأصدرت قرارا بحظر دخوله إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنهم يملكون معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات في السودان.

I join the Sudanese people in their call for a transitional government that is truly civilian led and is fundamentally different than the Bashir regime, especially as it relates to its human rights record and abuses implemented by Gosh and other officials.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 14, 2019