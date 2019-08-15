أمريكا تحظر دخول رئيس مخابرات البشير إلى أراضيها

اتهمت واشنطن، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله الشهير بـ (صلاح قوش ) بممارسة التعذيب، وأصدرت قرارا بحظر دخوله إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنهم يملكون معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات في السودان.

أبرز تصريحات بومبيو:

قوش غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.

قوش وأسرته ممنوعون من دخول الولايات المتحدة بسبب انخراطه في انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان.

ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

يجب أن تختلف الحكومة الجديدة خاصة فيما ما يتعلق بسجل حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبها (مدير المخابرات السودانية السابق صلاح) قوش ومسؤولين آخرين.

I join the Sudanese people in their call for a transitional government that is truly civilian led and is fundamentally different than the Bashir regime, especially as it relates to its human rights record and abuses implemented by Gosh and other officials. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 14, 2019

وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل/ نيسان هذا العام، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.

من هو صلاح قوش؟

صلاح قوش -اسمه الكامل صلاح عبد الله محمد صالح- والذي درس الهندسة، عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي وصل بالبشير إلى السلطة، وفق الإعلام السوداني.

خلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه "الفضل" في بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.

على مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام، ولاحقا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير.

عفا البشير عنه، وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات.

حثت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في ارتكابات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.

قالت سارة جاكسون المديرة الإقليمية في المنظمة، في أبريل/نيسان "على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية".

وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق، بسبب رفض الحراسة الخاصة به من تمكين الأجهزة من دخول المنزل الذي يقيم فيه.

وتضاربت الأنباء عن مكان وجود قوش، فيما انتشرت أحاديث بأن أعضاء في المجلس العسكري قاموا بتسهيل خروجه من البلاد.

لم يعرف حتى الآن مكان وجود صلاح قوش، وراجت أنباء مؤخرا بقيامه برحلات خارجية إلى عدة دول.