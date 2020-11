منفذ مجزرة المسجدين المسجون في نيوزيلندا ينشر رسالة بآرائه

أرسل "الإرهابي" المتهم بقتل 51 شخصًا في نيوزيلندا رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، ما دفع رئيسة الوزراء للقول إنه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط.

التفاصيل

'This can not happen again': PM and Minister condemn accused Christchurch shooter's letter https://t.co/IfFsviOLJv pic.twitter.com/k1lNkh96Fn

— Newshub (@NewshubNZ) August 14, 2019