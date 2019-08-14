منفذ مجزرة المسجدين المسجون في نيوزيلندا ينشر رسالة بآرائه
14/8/2019
أرسل "الإرهابي" المتهم بقتل 51 شخصًا في نيوزيلندا رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، ما دفع رئيسة الوزراء للقول إنه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط.
التفاصيل
السفاح الأسترالي برينتون تارانت، الذي نفذ مجزرة في مسجدين بنيوزيلندا راح ضحيتها 51 مصليا، كتب رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، ما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للقول إنه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط.
صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) نشرت صورة للرسالة المؤلفة من ست صفحات المرسلة من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين، أرسلت من سجن أوكلاند.
الرسالة نشرت على موقع (4 تشان) الإلكتروني للصور المثير للجدل، وذُكر أنها رد على رسالة وصلته من شخص يدعى آلان يقال إنه يعيش في روسيا.